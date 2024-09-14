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    Бубнов проанализировал матч ЦСКА – «Зенит»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 8-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (0:1).

    «Семак пошeл на очень рискованную авантюру. Наверное у него были свои резоны, но я даже не поверил, когда увидел в составе «Зенита» сразу трeх одноплановых центральных нападающих. Соболев вообще впервые входит в официальной игре, они не сыграны, времени наладить связи просто не было.

    Вообще такая схема с тремя форвардами обычно используется, когда нужно штурм в концовке устроить или когда играешь с аутсайдером, который гарантированно будет закрываться. Но выпускать с первых минут, да ещe и против ЦСКА…

    Получается, что Семак и нападение не усилил, и среднюю линию ослабил. Когда «Зенит» оборонялся, то впереди всe равно играл только один нападающий – Соболев. А Кассьерра и Лусиано вынуждены были садиться в оборону. Хорошо отбирать мячи они не умеют, при быстрой атаке вперeд не успевают и тратят много сил. Здесь логичней было бы видеть Мостового, Глушенкова или Мантуана. А эти не адаптированы для подобной работы.

    Как мне кажется, замысел Семака был в том, что он ждал от ЦСКА игры от обороны. У армейцев в центре защиты три здоровых лба, пробиться невозможно. И у тройки форвардов «Зенита» задача была постоянно находиться во время атаки в штрафной, там они опасны при подачах от Дугласа и Караваева.

    Один гол в результате так забить и удалось. Но дело в том, что гости не могли контролировать середину поля и оказывать давление. Гол – это случайность, там не было никакого голевого момента. Мойзес грубейшую ошибку допустил.

    То что такая модель не подходит, я сразу понял, думал, что Семак в перерыве уберeт одного форварда и заменит на полузащитника. Но он убрал Барриоса и выпустил Алипа. Логика, вероятно, была в том, чтобы усилить центр обороны, но середину поля так ещe больше ослабил. Клаудиньо и Вендел плохо мячи отбирают, по такой игре вообще пропали.

    ЦСКА продолжал иметь преимущество, подавал много угловых, по ударам превосходил, «Зениту» приходилось отбиваться. Только на 59-й минуте понял, что что-то надо делать, иначе начнут рвать. Поменял Соболева на Ерохина, потом убрал Лусиано. Счeт в итоге удержали, добились результата, но в тактическом плане проиграли», – написал Бубнов.

    • Единственный гол на 43-й минуте забил Лусиано Гонду.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками после 8 матчей, ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию.

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    Источник: Sportbox.ru

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    14.09.2024 21:37
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    somn
    1726339428
    Не проиграли, дурилка картонная, а выиграли!
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    111ax
    1726342878
    ЦСКА там еще в пердив не скатился? С кудрявым бабайкой это не мудрено
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    Taps
    1726343491
    Семак явно кому-то жопу лижет с этим дебилом Соболевым. Чья заказуха ? Неужели Мюллера ?
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    Ziklop
    1726344203
    Бубнов прав! банда Семака дебилы!!! повезло что так всё завершилось! все угловые в конце проигрывали, он же самых мощных напов Соболя и Гонду заменил... дебилы!!!!
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    raritet
    1726344404
    Бубнов прав на 100%. Лично мне кажется по такой игре даже два столба - перебор. А уж выпускать никакого Соболя , танцора-бальника Кассьерру к уже имеющемуся на поле столбу - это все равно что сказать ;" Сегодня мы приехали к коняшкам с цирковыми номерами!". Удивительно , что при таком авантюризме Богданыча Зенит чудом отскочил. Наверное конявые просто вместо того чтобы звбивать 2-3 мяча смотрели этих эквилибристов на зеленом газоне: ну не каждый день такое увидишь...
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    qawzsexdr
    1726346558
    Ватный матч, в котором обе стороны особо не старались, отбывали номер на поле.
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    САДЫЧОК
    1726380324
    Хуже физрука Семака есть Николич! Бубнову респект-всё четко!
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