Бубнов проанализировал матч ЦСКА – «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 8-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (0:1).

«Семак пошeл на очень рискованную авантюру. Наверное у него были свои резоны, но я даже не поверил, когда увидел в составе «Зенита» сразу трeх одноплановых центральных нападающих. Соболев вообще впервые входит в официальной игре, они не сыграны, времени наладить связи просто не было.

Вообще такая схема с тремя форвардами обычно используется, когда нужно штурм в концовке устроить или когда играешь с аутсайдером, который гарантированно будет закрываться. Но выпускать с первых минут, да ещe и против ЦСКА…

Получается, что Семак и нападение не усилил, и среднюю линию ослабил. Когда «Зенит» оборонялся, то впереди всe равно играл только один нападающий – Соболев. А Кассьерра и Лусиано вынуждены были садиться в оборону. Хорошо отбирать мячи они не умеют, при быстрой атаке вперeд не успевают и тратят много сил. Здесь логичней было бы видеть Мостового, Глушенкова или Мантуана. А эти не адаптированы для подобной работы.

Как мне кажется, замысел Семака был в том, что он ждал от ЦСКА игры от обороны. У армейцев в центре защиты три здоровых лба, пробиться невозможно. И у тройки форвардов «Зенита» задача была постоянно находиться во время атаки в штрафной, там они опасны при подачах от Дугласа и Караваева.

Один гол в результате так забить и удалось. Но дело в том, что гости не могли контролировать середину поля и оказывать давление. Гол – это случайность, там не было никакого голевого момента. Мойзес грубейшую ошибку допустил.

То что такая модель не подходит, я сразу понял, думал, что Семак в перерыве уберeт одного форварда и заменит на полузащитника. Но он убрал Барриоса и выпустил Алипа. Логика, вероятно, была в том, чтобы усилить центр обороны, но середину поля так ещe больше ослабил. Клаудиньо и Вендел плохо мячи отбирают, по такой игре вообще пропали.

ЦСКА продолжал иметь преимущество, подавал много угловых, по ударам превосходил, «Зениту» приходилось отбиваться. Только на 59-й минуте понял, что что-то надо делать, иначе начнут рвать. Поменял Соболева на Ерохина, потом убрал Лусиано. Счeт в итоге удержали, добились результата, но в тактическом плане проиграли», – написал Бубнов.