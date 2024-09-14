Дивеев сказал, что его удивило в матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев обратил внимание на количество компенсированного времени во втором тайме матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Восемь замен, а добавлено только четыре минуты – вот и все мое интервью. Мало? Нормально!» – сказал Дивеев.
- Из восьми замен в матче одна была сделана в перерыве, а семь – по ходу второго тайма.
- Единственный гол в игре на 43-й минуте забил Лусиано Гонду.
- Главным судьей встречи был Алексей Сухой.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками после 8 матчей, ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию.