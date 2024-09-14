Дивеев сказал, что его удивило в матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев обратил внимание на количество компенсированного времени во втором тайме матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Восемь замен, а добавлено только четыре минуты – вот и все мое интервью. Мало? Нормально!» – сказал Дивеев.