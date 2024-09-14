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    Дивеев сказал, что его удивило в матче с «Зенитом»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев обратил внимание на количество компенсированного времени во втором тайме матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    «Восемь замен, а добавлено только четыре минуты – вот и все мое интервью. Мало? Нормально!» – сказал Дивеев.

    • Из восьми замен в матче одна была сделана в перерыве, а семь – по ходу второго тайма.
    • Единственный гол в игре на 43-й минуте забил Лусиано Гонду.
    • Главным судьей встречи был Алексей Сухой.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками после 8 матчей, ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 19:56
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    Комментарии (8)
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    raritet
    1726333715
    Еще впереди такой же матч в Питере. Времени будет вагон. Играй - не хочу.
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    vvv123
    1726334844
    Еде один в свою раму не получили, и будьте довольны!
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    Скай
    1726335281
    Ну, ежели бы вы также кормили судеек как вшивые, то и вам бы помогали так же как бом жам.
    Ответить
    Taps
    1726337045
    Хотел больше агонизировать ?
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    somn
    1726337561
    Бел@Ть, учи арихметику! 8*0,5 минут будет ЧЕТЫРЕ!
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    прабабушка краба
    1726344934
    Чего накинулись, чел 0:2 хотел
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