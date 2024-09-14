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    • АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» (2:1) благодаря дублю Холанда, «Ливерпуль» сенсационно уступил «Ноттингем Форест» (0:1)

    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» (2:1) благодаря дублю Холанда, «Ливерпуль» сенсационно уступил «Ноттингем Форест» (0:1)

    Завершились еще несколько матчей 4-го тура чемпионата Англии.

    «Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Брентфордом» со счетом 2:1. Эрлинг Холанд сделал дубль, при втором голе ему ассистировал вратарь Эдерсон.

    «Ливерпуль» неожиданно потерпел поражение на «Энфилде» от «Ноттингем Форест» – 0:1. Команда Арне Слота впервые потеряла очки в новом сезоне.

    Англия. АПЛ. 4-й тур

    Манчестер Сити – Брентфорд – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Висса, 1; 1:1 – Холанд, 19; 2:1 – Холанд, 32.

    Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Хадсон-Одои, 72.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 19:00
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