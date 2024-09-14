Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Черчесов путал имена игроков в матче Лиги наций: «Я ору, а он на меня не смотрит»

    Черчесов путал имена игроков в матче Лиги наций: «Я ору, а он на меня не смотрит»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, что не мог докричаться до игроков своей команды в домашнем матче Лиги наций УЕФА со сборной Норвегии.

    – Могу вам маленький секрет открыть: когда я кричал, по-моему, путал их имена. И футболисты иногда на меня даже не обращали внимания. Значит, я ору на кого-то, а он на меня не смотрит, потому что его по-другому зовут. Так тоже бывает.

    Кричал ли на Зайнутдинова? Когда он показывал, что замену просит, и всe равно бегал. Тогда я кричал, чтобы он остановился, потому что если что-то с мышцами, то надо встать. Иначе при любом следующем рывке спазм может привести к надрыву мышц.

    • Черчесов в начале июня возглавил казахстанскую сборную.
    • 6 и 9 сентября команда сыграла в Лиге наций с Норвегией и Словенией соответственно.
    • В первом матче была ничья 0:0, во втором – поражение 0:3.

    Новости по теме
    Бабаян прокомментировал выход «Астаны» в финал Кубка лиги
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Черчесов одним предложением описал свою работу в сборной России
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2024 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+