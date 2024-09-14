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    • «Краснодар» – «Ростов»: прогноз на матч 8 тура российской Премьер-лиги, 14 сентября

    «Краснодар» – «Ростов»: прогноз на матч 8 тура российской Премьер-лиги, 14 сентября

    В субботу, 14 сентября, в 8-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Ростов». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 19:00 (мск).

    «Краснодар»

    Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и занимает 2-е место в РПЛ. «Краснодар» добыл 4 победы и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 9:3.

    Последние результаты «Краснодара» в РПЛ:

    • 01.09.24 «Локомотив» – «Краснодар» – 0:3;

    • 25.08.24 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:1;

    • 18.08.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 2:1.

    «Ростов»

    «Ростов» набрал 11 очков в и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 13:13.

    Предыдущие результаты «Ростова» в РПЛ:

    Очные встречи в РПЛ

    • 08.03.24 «Ростов» – «Краснодар» – 2:1;

    • 07.10.23 «Краснодар» – «Ростов» – 3:2;

    • 21.05.23 «Краснодар» – «Ростов» – 3:0;

    • 09.10.22 «Ростов» – «Краснодар» – 3:2;

    • 30.04.22 «Краснодар» – «Ростов» – 2:1.

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов»

    Южное дерби регулярно радует болельщиков результативностью. В последних 5 матчах команды забивали минимуму 3 гола – ожидаем продолжения банкета. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 16:58
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