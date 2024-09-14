В субботу, 14 сентября, в 8-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Ростов». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 19:00 (мск).
«Краснодар»
Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и занимает 2-е место в РПЛ. «Краснодар» добыл 4 победы и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 9:3.
Последние результаты «Краснодара» в РПЛ:
-
01.09.24 «Локомотив» – «Краснодар» – 0:3;
-
25.08.24 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:1;
-
18.08.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 2:1.
«Ростов»
«Ростов» набрал 11 очков в и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 13:13.
Предыдущие результаты «Ростова» в РПЛ:
-
01.09.24 «Ростов» – «Факел» – 4:1;
-
25.08.24 «Локомотив» – «Ростов» – 3:2;
-
17.08.24 «Ростов» – «Оренбург» – 3:2.
Очные встречи в РПЛ
-
08.03.24 «Ростов» – «Краснодар» – 2:1;
-
07.10.23 «Краснодар» – «Ростов» – 3:2;
-
21.05.23 «Краснодар» – «Ростов» – 3:0;
-
09.10.22 «Ростов» – «Краснодар» – 3:2;
-
30.04.22 «Краснодар» – «Ростов» – 2:1.
Прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов»
Южное дерби регулярно радует болельщиков результативностью. В последних 5 матчах команды забивали минимуму 3 гола – ожидаем продолжения банкета. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.78.