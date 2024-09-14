В субботу, 14 сентября, в 8-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Ростов». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 19:00 (мск).

Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и занимает 2-е место в РПЛ. «Краснодар» добыл 4 победы и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 9:3.

Последние результаты «Краснодара» в РПЛ:

«Ростов»

«Ростов» набрал 11 очков в и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 13:13.

Предыдущие результаты «Ростова» в РПЛ:

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов»

Южное дерби регулярно радует болельщиков результативностью. В последних 5 матчах команды забивали минимуму 3 гола – ожидаем продолжения банкета. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.78.