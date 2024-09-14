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    • Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 14 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 14 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА против «Зенита». Игра состоится 14 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Жамалетдинов, Файзуллаев, Мусаев.

    Главный тренер: Марко Николич

    «Зенит»: Латышонок, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Лусиано.

    Главный тренер: Сергей Семак

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 15:49
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    Комментарии (12)
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    Дубина
    1726318269
    Вся страна за коней!! Играть будет трудно с газпромовским злом.
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    Номэд
    1726318315
    Ты посмотри-ка. Дельфинарий в первом же официальном матче открывается... Неожиданно
    Ответить
    волчарик
    1726318816
    Интересный выбор , ослабить фланги нагрузить штрафную.
    Ответить
    Цугундeр
    1726318890
    Устрашающий состав у Зенита ,конечно..) Ну-ну. Никогда не думал, что пожелаю Дельфину удачи .)))
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    ySS
    1726318927
    Купцы решили показать Москве товар лицом)
    Ответить
    andrej-lucevich
    1726318980
    Зенит победит однозначно !!!
    Ответить
    bratskij
    1726319485
    Лучше бы Славика в ворота поставил, Игорек опять начудит по полной.
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    zra78
    1726319504
    Ну конявики, лягните их хорошенько) с выходом Соболя Зенит ослаблен
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    ...уефан
    1726320444
    ...сегодня смотрю игру со звуком, буду к кричалкам прислушиваться)... Хотя, звукорежиссёр сделает всё, чтобы этого не было слышно... Это Матч Тв, господа...
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