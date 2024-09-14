Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА против «Зенита». Игра состоится 14 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Жамалетдинов, Файзуллаев, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Лусиано.

Главный тренер: Сергей Семак

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