Григорян спрогнозировал точный счет в матче ЦСКА – «Зенит»: «Вижу гол Соболева»

Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

– Каким будет итоговый счет игры?

– Я поступлю, как легкомысленный болельщик‑фантазист. Кому у ЦСКА забивать, как не Тамерлану Мусаеву? Один мяч армейцы забьют.

А у «Зенита» я вижу голы Лусиано и Александра Соболева. Таким я вижу сюжет, 2:1 в пользу «Зенита».

ЦСКА примет «Зенит» сегодня в 16:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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