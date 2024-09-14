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    • Григорян спрогнозировал точный счет в матче ЦСКА – «Зенит»: «Вижу гол Соболева»

    Григорян спрогнозировал точный счет в матче ЦСКА – «Зенит»: «Вижу гол Соболева»

    Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

    – Каким будет итоговый счет игры?

    – Я поступлю, как легкомысленный болельщик‑фантазист. Кому у ЦСКА забивать, как не Тамерлану Мусаеву? Один мяч армейцы забьют.

    А у «Зенита» я вижу голы Лусиано и Александра Соболева. Таким я вижу сюжет, 2:1 в пользу «Зенита».

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 11:25
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    Комментарии (14)
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    NewLife
    1726304579
    А я вижу вызывающую отвращение голую жопу Григоряна после армейских надругательств)))
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    Таврида
    1726306161
    Вижу сущность в виде гномика, надо Григоряна очищать.
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    bset
    1726309771
    Вижу интересную кричалку в сторону Соболева. С обеих сторон
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    andr45
    1726311096
    Интересно, когда делал прогноз, то был пьяным или под кайфом после наркотиков?
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    шахта Заполярная
    1726311539
    Петуха в таком матче не выпустят, его кони сразу затопчат
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    никo
    1726313231
    ЗЕНИТ ПОРВЕТ лошадей 3-0!!!
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    The only one
    1726366399
    Григорян- меньше нюхай на ночь вонючие носки- прогнозы будут точнее
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