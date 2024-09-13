«Спартак» не отпустил Дуарте в «Рубин»: известна причина

«Спартак» сорвал переход центрального защитника Алексиса Дуарте в «Рубин».

Между клубами была договоренность об аренде парагвайца с опцией выкупа за 5 миллионов евро.

Москвичи отказались от сделки в последний момент, поскольку не захотели усиливать конкурента.

В «Рубине» были удивлены таким решением. Возможно, оно было принято из-за травмы Никиты Чернова.