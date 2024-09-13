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    «Спартак» не отпустил Дуарте в «Рубин»: известна причина

    «Спартак» сорвал переход центрального защитника Алексиса Дуарте в «Рубин».

    Между клубами была договоренность об аренде парагвайца с опцией выкупа за 5 миллионов евро.

    Москвичи отказались от сделки в последний момент, поскольку не захотели усиливать конкурента.

    В «Рубине» были удивлены таким решением. Возможно, оно было принято из-за травмы Никиты Чернова.

    • Рыночная стоимость Дуарте – 3,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне футболист провел за «Спартак» 33 матча без голевых действий.
    • Он восстанавливается от травмы, из-за которой не играет с мая.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    13.09.2024 19:07
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    Комментарии (9)
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    Spartak_forv@
    1726244916
    Естественно Спартак не рассматривает Рубин как конкурента, просто глупо отдавать Дуарте,когда травмировался Чернов и осталось 3 центральных защитника,один из которых пока непонятный новичок Абене,а другой игрок центра поля Литвинов
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    DOCTOR PENALTY
    1726245182
    Правильное решение.
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    7:1
    1726246787
    усиливать конкурента! ахаха! конкурент недавно еле выбрался из фнл) позор хрякам! стыдно за хряков! номэд, хрюкни чё-нить) гы-гы!
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    DVOK68
    1726247579
    Верное решение.
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    timon2401
    1726253115
    и это хорошо..дабы что Литвинов, что Чернов навряд ли лучше,а по прошлому сезону Дуарте смотрелся предпочтительнее чем они
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    subbotaspartak
    1726284404
    Неусиленный Рубин проиграл Крыльям... Спартак виноват?
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