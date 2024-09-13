«Спартак» не отпустил Дуарте в «Рубин»: известна причина

«Спартак» сорвал переход центрального защитника Алексиса Дуарте в «Рубин».
Между клубами была договоренность об аренде парагвайца с опцией выкупа за 5 миллионов евро.
Москвичи отказались от сделки в последний момент, поскольку не захотели усиливать конкурента.
В «Рубине» были удивлены таким решением. Возможно, оно было принято из-за травмы Никиты Чернова.
- Рыночная стоимость Дуарте – 3,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне футболист провел за «Спартак» 33 матча без голевых действий.
- Он восстанавливается от травмы, из-за которой не играет с мая.