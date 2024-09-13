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    • Дюков – о сборной России: «Есть вероятность оказаться на ЧМ‑2026»

    Дюков – о сборной России: «Есть вероятность оказаться на ЧМ‑2026»

    Президент РФС Александр Дюков допустил, что сборная России будет участвовать в следующем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

    – Какого события этой осенью в контексте будущего сборной России вы ждете? Ведь конгрессы УЕФА и ФИФА уже прошли, и глобальных новостей от этих организаций мы не ждем.

    – Я не буду называть какие‑то конкретные события. Если говорить об осени, то это период, когда возобновляется футбольный сезон на многих континентах, чиновники в это время активны, проходит много совещаний.

    Вполне возможно, что будут приняты решения, которые позволят ускорить возвращение наших сборных к международным соревнованиям.

    – Откуда у вас такая вера?

    – Интуиция, основанная на богатом опыте, позволяет это сделать. Оцениваю то, что там происходит и как меняются мнения от разных субъектов футбола.

    – Исходя из вашей интуиции и опыта, на какой год мы можем рассчитывать по возвращению? Чемпионат мира в Америке – какова вероятность, что мы там будем?

    – Давайте не будем называть конкретное время возвращения. Вероятность оказаться на ЧМ‑2026 тоже есть, посмотрим, время покажет.

    – У вас есть понимание, что больше стран начинают нас поддерживать?

    – Да, действительно, с каждым месяцем количество стран, которые поддерживают нас, увеличивается.

    • Отстранение действует уже 2,5 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • В этом году национальная команда одержала три крупные победы – над Сербией (4:0), Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2024 17:58
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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1726242046
    Интуиция, основанная на богатом опыте, позволяет это сделать... Балбес
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    Цугундeр
    1726242997
    "У Вас ус отклеился.."
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1726243725
    Надо проверить всех судей и чиновников РФС на полиграфе на предмет договорняков
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    парольрыбамеч
    1726247878
    Если говорить об осени, ...... Вполне возможно, что будут приняты решения, которые позволят ускорить возвращение наших сборных к международным соревнованиям.--------- На победу Трампа в ноябре надеется. Тот пообещал что став президентом --всех и вся приведет к миру в этой в.ойне.
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