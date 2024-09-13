Дюков – о сборной России: «Есть вероятность оказаться на ЧМ‑2026»

Президент РФС Александр Дюков допустил, что сборная России будет участвовать в следующем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

– Какого события этой осенью в контексте будущего сборной России вы ждете? Ведь конгрессы УЕФА и ФИФА уже прошли, и глобальных новостей от этих организаций мы не ждем.

– Я не буду называть какие‑то конкретные события. Если говорить об осени, то это период, когда возобновляется футбольный сезон на многих континентах, чиновники в это время активны, проходит много совещаний.

Вполне возможно, что будут приняты решения, которые позволят ускорить возвращение наших сборных к международным соревнованиям.

– Откуда у вас такая вера?

– Интуиция, основанная на богатом опыте, позволяет это сделать. Оцениваю то, что там происходит и как меняются мнения от разных субъектов футбола.

– Исходя из вашей интуиции и опыта, на какой год мы можем рассчитывать по возвращению? Чемпионат мира в Америке – какова вероятность, что мы там будем?

– Давайте не будем называть конкретное время возвращения. Вероятность оказаться на ЧМ‑2026 тоже есть, посмотрим, время покажет.

– У вас есть понимание, что больше стран начинают нас поддерживать?

– Да, действительно, с каждым месяцем количество стран, которые поддерживают нас, увеличивается.