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    Де Брюйне не хотел получать капитанскую повязку в «Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне в частном порядке заявлял, что не хочет быть капитаном команды, сообщает The Athletic. Хавбек предпочитает сосредоточиться на игре и не выполнять дополнительных обязанностей.

    Бельгиец считает, что ему трудно быть капитаном и находить нужные слова в нужное время.

    • 33-летний Де Брюйне в этом сезоне провел 4 матча за «Манчестер Сити», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Ранее он раскритиковал партнеров по сборной Бельгии после поражения от Франции (0:2) в матче 2-го тура Лиги наций.

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    Источник: The Athletic

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    12.09.2024 17:53
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