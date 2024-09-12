Де Брюйне не хотел получать капитанскую повязку в «Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне в частном порядке заявлял, что не хочет быть капитаном команды, сообщает The Athletic. Хавбек предпочитает сосредоточиться на игре и не выполнять дополнительных обязанностей.
Бельгиец считает, что ему трудно быть капитаном и находить нужные слова в нужное время.
- 33-летний Де Брюйне в этом сезоне провел 4 матча за «Манчестер Сити», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Ранее он раскритиковал партнеров по сборной Бельгии после поражения от Франции (0:2) в матче 2-го тура Лиги наций.