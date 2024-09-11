Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    В «Спартаке» опровергли интерес к игроку «Рубина»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не пытался купить нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

    Сообщалось, что албанца рассматривают в качестве альтернативы Джону Кордобе из «Краснодара».

    «По Даку мы не работали. Он не входил в наш список. Прорабатывали еще пару вариантов, но в итоге приняли решение работать с теми нападающими, которые у нас сейчас есть в составе, и на данный момент новых приобретений не делать», – сказал Малышев.

    • В этом сезоне Даку забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
    • Форвардом интересовались «Дженоа», «Кальяри», «Локомотив» и ЦСКА.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро. «Рубин» оценивает игрока в 10 млн евро.

    Новости по теме
    Список 33 лучших футболистов сезона-2023/24 от РФС 3
    Топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ 2
    РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока июля и августа 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2024 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1726080425
    Не нужно врать
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+