В «Спартаке» опровергли интерес к игроку «Рубина»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не пытался купить нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
Сообщалось, что албанца рассматривают в качестве альтернативы Джону Кордобе из «Краснодара».
«По Даку мы не работали. Он не входил в наш список. Прорабатывали еще пару вариантов, но в итоге приняли решение работать с теми нападающими, которые у нас сейчас есть в составе, и на данный момент новых приобретений не делать», – сказал Малышев.
- В этом сезоне Даку забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
- Форвардом интересовались «Дженоа», «Кальяри», «Локомотив» и ЦСКА.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро. «Рубин» оценивает игрока в 10 млн евро.