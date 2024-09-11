В «Спартаке» опровергли интерес к игроку «Рубина»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не пытался купить нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Сообщалось, что албанца рассматривают в качестве альтернативы Джону Кордобе из «Краснодара».

«По Даку мы не работали. Он не входил в наш список. Прорабатывали еще пару вариантов, но в итоге приняли решение работать с теми нападающими, которые у нас сейчас есть в составе, и на данный момент новых приобретений не делать», – сказал Малышев.