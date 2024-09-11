Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Ткаченко прояснил ситуацию с запретом Бакаеву играть против «Зенита»

    Агент Ткаченко прояснил ситуацию с запретом Бакаеву играть против «Зенита»

    Футбольный агент Герман Ткаченко ответил на вопросы про неучастие Зелимхана Бакаева в матче с «Зенитом».

    • Полузащитник перешел из петербургского клуба в «Химки» на правах аренды.
    • Бакаев не сыграл с петербуржцами (1:1) в 5-м туре РПЛ.
    • Есть версия, что «Зенит» запретил ему выходить на поле в очных матчах, но это запрещено регламентом лиги.

    Зелимхан Бакаев. Переход в «Зенит» в итоге – ошибка?

    – Это успех, потому что на тот момент не было других предложений. Получилось ли у Бакаева в «Зените»? Очевидно, нет.

    – Почему?

    – «Зенит» – другой уровень, на котором выживают только сильнейшие. Бака оказался не готов к конкуренции с Малкомом, который еще и выдал лучший сезон в жизни.

    После этого было уже сложно прийти в себя и воспользоваться шансом, который возник на старте прошлого сезона.

    У Зелимхана еще год контракта с «Зенитом». Задача на этот чемпионат – так выйти на рынок свободных агентов, чтобы его снова захотели топовые российские клубы.

    – У Бакаева был запрет на игру против «Зенита»?

    Даю честное слово: у меня и Бакаева не было ни одной договоренности об этом ни с «Химками», ни с «Зенитом». Документы есть в лиге, там нет ни слова о запрете игры Бакаева против «Зенита».

    Я не хочу морализаторствовать по темам, к которым мы не имеем отношения. Почему-то все забыли, что шесть лет назад запрета на игру арендованных еще не было – и, например, мы вместе с Шатовым платили свои деньги, чтобы он сыграл за «Краснодар» против «Зенита».

    Новости по теме
    Солтмурад Бакаев: «Я и брат были одними из тех, кто убивался за «Спартак» 16
    В «Динамо» объяснили причину появления кричалки про «Зенит» 32
    Гурцкая заявил, что «Химки» подставили «Зенит» в ситуации с Бакаевым 9
    Источник: Спортс’’

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2024 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1726068115
    Думается Бакай после в Химки перейдёт
    Ответить
    MazaiNN
    1726068591
    Помню историю и с Шатовым и с Дзюбой. Видимо и Зенит это ,,хорошо,, помнит))) По 10 млн руб заплатили и лишили Зенит очков.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+