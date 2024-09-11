Агент Ткаченко прояснил ситуацию с запретом Бакаеву играть против «Зенита»

Футбольный агент Герман Ткаченко ответил на вопросы про неучастие Зелимхана Бакаева в матче с «Зенитом».

Полузащитник перешел из петербургского клуба в «Химки» на правах аренды.

Бакаев не сыграл с петербуржцами (1:1) в 5-м туре РПЛ.

Есть версия, что «Зенит» запретил ему выходить на поле в очных матчах, но это запрещено регламентом лиги.

– Зелимхан Бакаев. Переход в «Зенит» в итоге – ошибка?

– Это успех, потому что на тот момент не было других предложений. Получилось ли у Бакаева в «Зените»? Очевидно, нет.

– Почему?

– «Зенит» – другой уровень, на котором выживают только сильнейшие. Бака оказался не готов к конкуренции с Малкомом, который еще и выдал лучший сезон в жизни.

После этого было уже сложно прийти в себя и воспользоваться шансом, который возник на старте прошлого сезона.

У Зелимхана еще год контракта с «Зенитом». Задача на этот чемпионат – так выйти на рынок свободных агентов, чтобы его снова захотели топовые российские клубы.

– У Бакаева был запрет на игру против «Зенита»?

– Даю честное слово: у меня и Бакаева не было ни одной договоренности об этом ни с «Химками», ни с «Зенитом». Документы есть в лиге, там нет ни слова о запрете игры Бакаева против «Зенита».

Я не хочу морализаторствовать по темам, к которым мы не имеем отношения. Почему-то все забыли, что шесть лет назад запрета на игру арендованных еще не было – и, например, мы вместе с Шатовым платили свои деньги, чтобы он сыграл за «Краснодар» против «Зенита».