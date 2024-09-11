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    Жена Смолова показала новое тату

    Супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова Карина Истомина сообщила о новой татуировке.

    Истомина набила на правую руку словосочетание «Справиться Проще».

    • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
    • Он в браке с Истоминой с прошлого года.
    • Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

    Фото: соцсети Карины Истоминой

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.09.2024 13:21
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    Комментарии (30)
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    Янвapь 69
    1726054224
    Епущщщий городовой
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    somn
    1726057551
    Нос картошкой...
    Ответить
    Psih86
    1726057714
    Думал между булок, а нет....
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1726058001
    Она из Бразилии ? Почему тогда Смолов не в ФК Газпром ?
    Ответить
    rash1959
    1726062235
    сначала мельком прочитал: Жена Смолова показала новую песту... А оказалось вон оно как.
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    Гавроша Пятый
    1726062541
    Хоть бы голой показалась! А надо то всего, снять одежду и сфоткаться!!! Стыдно за спартак!!!!
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    Гавроша Пятый
    1726063100
    И чего они нам в одежде вешают фотки - давай голых!!!
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    шахта Заполярная
    1726064669
    Интересно, а мозги в ее голове присутствуют или погулять вышли и потерялись
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    САНЁК17
    1726067161
    Красота какая та липута
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    alefreddy
    1726067264
    С Индонезии или что то оттуда.Вот у Мангаша веселая приятно глазу
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