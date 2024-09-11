Колосков оценил работу Черчесова

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

«Пока можно сказать, что Черчесов неплохо справляется с работой. Да, есть неудачный матч со Словенией, но остановить Норвегию с Холандом для дебютного матча дорогого стоит. Понятно, что он не с нуля начинает работу, получив крепкий коллектив от Адиева. Но ещe нужно время, чтобы добиться его прогресса и снова бороться за участие в крупных турнирах. В этом смысле Лига наций может рассматриваться как промежуточный этап в подготовке к отбору к чемпионату мира–2026», – рассказал Колосков.