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    Колосков оценил работу Черчесова

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

    «Пока можно сказать, что Черчесов неплохо справляется с работой. Да, есть неудачный матч со Словенией, но остановить Норвегию с Холандом для дебютного матча дорогого стоит. Понятно, что он не с нуля начинает работу, получив крепкий коллектив от Адиева. Но ещe нужно время, чтобы добиться его прогресса и снова бороться за участие в крупных турнирах. В этом смысле Лига наций может рассматриваться как промежуточный этап в подготовке к отбору к чемпионату мира–2026», – рассказал Колосков.

    • Казахстан сыграл дома вничью с Норвегией (0:0) и проиграл в гостях Словении (0:3).
    • Сборная с одним баллом занимает последнее место в группе В3 Лиги наций.

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    Источник: Известия

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    11.09.2024 11:03
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