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    Григорян назвал фаворита матча ЦСКА – «Зенит»

    Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

    Встреча пройдет в Москве 14 сентября, начало – в 16:30 мск.

    «Видно, что Семак давно хотел играть по схеме 4–3–3, которая позволяет устраивать большую вариативность в атаке. «Зенит» на сегодняшний день как никогда силен, у них нет никакого спада. В ЦСКА виден почерк Николича. Москвичи стали предсказуемыми, Обляков имеет огромное влияние на игру «красно‑синих». Думаю, что ЦСКА окажет серьезное сопротивление, но игра будет за «Зенитом», – сказал Григорян.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.09.2024 08:14
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1726037493
    ...уже начинаем, понемногу выпучивать глаза к 14-му числу)...
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    zigbert
    1726040079
    Зенит конечно сильней но как сложится игра никто не знает.
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    SLADE2019
    1726040609
    Вот и посмотрим, что там за великий тактик этот Николич? А в целом, конечное же с Григоряном трудно не согласиться. Отдам должное, если ЦСКА отнимет очки у помойных.
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    ScarlettOgusania
    1726045146
    игра пройдет в Москве, поэтому до игры - 50 на 50, во время игры могут быть нюансы как "за" так и "против" любой из команд...
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