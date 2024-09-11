Григорян назвал фаворита матча ЦСКА – «Зенит»

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Встреча пройдет в Москве 14 сентября, начало – в 16:30 мск.

«Видно, что Семак давно хотел играть по схеме 4–3–3, которая позволяет устраивать большую вариативность в атаке. «Зенит» на сегодняшний день как никогда силен, у них нет никакого спада. В ЦСКА виден почерк Николича. Москвичи стали предсказуемыми, Обляков имеет огромное влияние на игру «красно‑синих». Думаю, что ЦСКА окажет серьезное сопротивление, но игра будет за «Зенитом», – сказал Григорян.