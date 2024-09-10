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    Шунин: «Игрокам «Динамо» в 2022 году приходили повестки»

    Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил, как переживал события 2022 года.

    • В феврале 2022 года Россия начала СВО.
    • После этого страну отстранили от международного футбола.

    – Ты задумывался, чего могло добиться «Динамо» Шварца, если бы не случился февраль 2022 года?

    – Это же всe случилось в зимнюю паузу. И я думал, как бы мы закончили тот сезон, если бы не случилась СВО. У нас тогда часть футболистов не могла играть: ушeл ведущий защитник Ордец, потом – Андрей Воронин. Легионеры мыслями были не здесь. Наверное, им и семьи говорили: «Зачем вы там находитесь?» Но россиянам тоже было не легче. Мы сидели и думали: «Кого будут призывать, а кого нет?».

    Я могу раскрыть секрет: когда началась мобилизация, некоторым игрокам «Динамо» пришли повестки. Просили сходить, пройти медобследование.

    – Я тогда летал со сборной России в Бишкек сразу после объявления мобилизации.

    – И там все мысли тоже были не о футболе. И, если помнишь, часть административного состава тогда осталась в Бишкеке. Когда была мобилизация, реально никто не понимал, что делать: россияне – с повестками, легионеры новости читают и ничего не понимают. Были мысли, может, сейчас полномасштабный конфликт начнeтся.

    – А игроки, кому пришли повестки, в итоге сходили в военкомат?

    – Точно не помню, но вроде они все ещe играют в футбол. Но тогда мысль у всех была одна: надо играть в футбол, отвлекаться хотя бы на 90 минут, чтобы не думать об этом.

    – Да, тяжело это было переносить.

    – Насколько всe было хорошо у команды осенью, настолько же стало тяжело после перерыва. Я помню, в феврале 2022-го мы были на сборах в Турции. Когда всe началось, сразу начал думать о близких. У меня мама из Одессы, бабушки там живут. У них всe нормально, но было непросто.

    • 37-летний Шунин сейчас ищет новый клуб.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.09.2024 23:07
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1726034022
    Бедные,как они выдержали такой "груз безответственности"???Могли ведь получать 250 тысяч рублей в месяц,с угрозой жизни,но пронесло...Ценный человеческий материал,надёжа Родины и государства!!! И гниды корреспонденты такие же.Вот на что тратит государство безумные деньги.Шкуры...
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    Fialet
    1726039962
    Гоните Щунина из страны, он иноагент.
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