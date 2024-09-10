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    • Кафанов ответил, влияют ли на игру Сафонова судебные разбирательства с экс-женой

    Кафанов ответил, влияют ли на игру Сафонова судебные разбирательства с экс-женой

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заверил, что голкиперу Матвею Сафонову не мешают разбирательства с экс-женой.

    – Влияет ли на Матвея ситуация в его личной жизни? Может быть, вы давали ему совет, чтобы не переносить это на футбольное поле?

    – Мы эту тему не затрагиваем. Один раз мы с ним говорили об этом. Стало понятно, что он очень устойчив психологически и умеет абстрагироваться от всего, что может помешать футболу.

    • В июне дочери Сафонова исполнилось 3 года.
    • Экс-жена голкипера требует 18,6 миллиона рублей в год на содержание ребенка.
    • Она выиграла суд у Матвея, который должен выплатить бывшей долг по алиментам в размере 60 млн рублей и отдавать по 25% от месячной зарплаты.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.09.2024 18:47
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    Комментарии (1)
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    Гор--google
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    Абстрагироваться от алиментов он умеет.
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