Кафанов ответил, влияют ли на игру Сафонова судебные разбирательства с экс-женой

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заверил, что голкиперу Матвею Сафонову не мешают разбирательства с экс-женой.
– Влияет ли на Матвея ситуация в его личной жизни? Может быть, вы давали ему совет, чтобы не переносить это на футбольное поле?
– Мы эту тему не затрагиваем. Один раз мы с ним говорили об этом. Стало понятно, что он очень устойчив психологически и умеет абстрагироваться от всего, что может помешать футболу.
- В июне дочери Сафонова исполнилось 3 года.
- Экс-жена голкипера требует 18,6 миллиона рублей в год на содержание ребенка.
- Она выиграла суд у Матвея, который должен выплатить бывшей долг по алиментам в размере 60 млн рублей и отдавать по 25% от месячной зарплаты.