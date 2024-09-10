Кафанов ответил, влияют ли на игру Сафонова судебные разбирательства с экс-женой

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заверил, что голкиперу Матвею Сафонову не мешают разбирательства с экс-женой.

– Влияет ли на Матвея ситуация в его личной жизни? Может быть, вы давали ему совет, чтобы не переносить это на футбольное поле?

– Мы эту тему не затрагиваем. Один раз мы с ним говорили об этом. Стало понятно, что он очень устойчив психологически и умеет абстрагироваться от всего, что может помешать футболу.