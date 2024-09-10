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    • Джурасович из «Акрона» выделил самое популярное русское слово

    Джурасович из «Акрона» выделил самое популярное русское слово

    Футболист «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, что успел узнать из русского языка за несколько недель в России.

    – Как у вас дела с изучением русского языка?

    – Начал потихоньку заниматься с репетитором, мы учимся вместе со Степаном Лончаром. Полагаю, для балканцев это все же не самый сложный язык для изучения, встречается очень много слов, схожих с сербскими.

    Выучил ли плохие слова? Парочку, но уже знаю, что самое популярное слово в России начинается на букву «б».

    • «Акрон» купил 21-летнего серба у «Спартака» из Сербии за 500 тысяч евро.
    • У Джурасовича 7 матчей в РПЛ.
    • «Акрон» лишь за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.09.2024 18:16
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1725981693
    ...считай, что ты уже профессор русской словесности! В зависимости от ситуации, меняй интонацию произношения этого слова и ты будешь понят и принят)...
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    Krics
    1725984594
    Б о м Ж,ихмо.
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    Fialet
    1725994611
    Есть ещё три слова, на "х", "п", и "е". Из них можно слепить любую речь.
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