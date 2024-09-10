Джурасович из «Акрона» выделил самое популярное русское слово

Футболист «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, что успел узнать из русского языка за несколько недель в России.

– Как у вас дела с изучением русского языка?

– Начал потихоньку заниматься с репетитором, мы учимся вместе со Степаном Лончаром. Полагаю, для балканцев это все же не самый сложный язык для изучения, встречается очень много слов, схожих с сербскими.

Выучил ли плохие слова? Парочку, но уже знаю, что самое популярное слово в России начинается на букву «б».