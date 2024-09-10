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    МакSим завтра выступит на «Лукойл Арене»

    «Спартак» анонсировал выступление певицы МакSим на «Лукойл Арене». Оно состоится завтра, 11 сентября.

    В этот день на спартаковском стадионе состоится гала-матч в честь десятилетия арены.

    • В 2021 году певица была в коме.
    • Песня МакSим «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
    • Артистка исполнила песню в «Лужниках» после победного финала Кубка России в 2022 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.09.2024 17:55
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    Комментарии (4)
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    Veron_HS
    1725982286
    Спартак че-то давно уже в коме.. верю что в этом сезоне возьмут чемпик, ну или вторые после динамиков. газовая помойка уже даже приближенным к ним людям показала какая это команда-кал. сирожа симак - лучший тренер в мире, дрочила - до сих пор на его багаже Зеня выезжает. великий клуп
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    Romeo 123
    1725982561
    Главное что бы трезвая была
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    Янвapь 69
    1725985670
    Опять алкоголичку из рехаба под руки выведут на сцену после запоя ? Ольоша3 очередной раз приссыкнёт в шароавры и засучит копытцами в фольклорном поросячьем экстазе.
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