МакSим завтра выступит на «Лукойл Арене»

«Спартак» анонсировал выступление певицы МакSим на «Лукойл Арене». Оно состоится завтра, 11 сентября.

В этот день на спартаковском стадионе состоится гала-матч в честь десятилетия арены.

В 2021 году певица была в коме.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».

Артистка исполнила песню в «Лужниках» после победного финала Кубка России в 2022 году.

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