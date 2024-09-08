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    • МакSим – о любви фанатов «Спартака» к песне «Знаешь ли ты»: «Крепкому мужскому плечу нужна боевая подруга»

    МакSим – о любви фанатов «Спартака» к песне «Знаешь ли ты»: «Крепкому мужскому плечу нужна боевая подруга»

    Певица МакSим (Марина Абросимова) в эфире МУЗ ТВ прокомментировала любовь болельщиков «Спартака» к своему хиту «Знаешь ли ты».

    • В 2021 году певица была в коме.
    • Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
    • Артистка исполнила песню в «Лужниках» после победного финала Кубка России в 2022 году.

    – «Знаешь ли ты» и «Спартак»? Просто крепкому мужскому плечу нужна боевая подруга.

    – Но песня же женская.

    – Я вам больше скажу: каждый фанат футбольного клуба говорит свою версию. У каждого она своя. И каждый, когда поет эту песню, вносит что-то личное.

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    Источник: Sport24

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    08.09.2024 16:41
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    Комментарии (5)
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    vladik12
    1725803099
    Дзюбиньо не нужна подруга. Справляется одним "крепким плечом".
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    VGreen
    1725804702
    "Неофициальный гимн")) Ну просто песня по приколу, хорошо пошла, вот и всё)
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    Persona_non_Grata
    1725814136
    Ну, это гладиаторам нужна боевая подруга, а в "культурной столице" среди болельщиков Зенита более популярна песня Моисеева "голубая луна" !!! )))
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    гууд
    1725825728
    "Я вам больше скажу: каждый фанат футбольного клуба говорит свою версию. У каждого она своя. И каждый, когда поет эту песню, вносит что-то личное." знаешь ли ты? вдоль ночных дорог! шел соболь в зенит не жалея ног! Очко его теперь в Бо_м_жа руках, - Не потеряй его и не сломай.
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