МакSим – о любви фанатов «Спартака» к песне «Знаешь ли ты»: «Крепкому мужскому плечу нужна боевая подруга»

Певица МакSим (Марина Абросимова) в эфире МУЗ ТВ прокомментировала любовь болельщиков «Спартака» к своему хиту «Знаешь ли ты».

В 2021 году певица была в коме.

Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».

Артистка исполнила песню в «Лужниках» после победного финала Кубка России в 2022 году.

– «Знаешь ли ты» и «Спартак»? Просто крепкому мужскому плечу нужна боевая подруга.

– Но песня же женская.

– Я вам больше скажу: каждый фанат футбольного клуба говорит свою версию. У каждого она своя. И каждый, когда поет эту песню, вносит что-то личное.

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