Шунин заявил о деградации РПЛ

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что уровень РПЛ падает.
– Ты прочувствовал, что РПЛ начала деградировать?
– Был яркий всплеск с Халком, звeздами «Анжи» и так далее, а потом у всех клубов стало меньше денег. Потом ещe и события в феврале 2022 года. Сейчас молодых чаще подпускают к основе, и ты понимаешь, что им пока рано там находиться – уровень падает.
Я это остро ощутил в следующий сезон после Сандро Шварца, когда пришeл Славиша Йоканович и ушло несколько ведущих игроков. Помню, на тренировке стояли с Федей Смоловым и обсуждали, как резко упал уровень.
- 37-летний Шунин покинул «Динамо» летом после завершения срока контракта.
- Голкипер говорил, что хочет продолжить профессиональную карьеру.
- Россия отстранена от международного футбола с упомянутого февраля 2022 года.