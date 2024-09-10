Шунин заявил о деградации РПЛ

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что уровень РПЛ падает.

– Ты прочувствовал, что РПЛ начала деградировать?

– Был яркий всплеск с Халком, звeздами «Анжи» и так далее, а потом у всех клубов стало меньше денег. Потом ещe и события в феврале 2022 года. Сейчас молодых чаще подпускают к основе, и ты понимаешь, что им пока рано там находиться – уровень падает.

Я это остро ощутил в следующий сезон после Сандро Шварца, когда пришeл Славиша Йоканович и ушло несколько ведущих игроков. Помню, на тренировке стояли с Федей Смоловым и обсуждали, как резко упал уровень.