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    Шунин заявил о деградации РПЛ

    Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что уровень РПЛ падает.

    – Ты прочувствовал, что РПЛ начала деградировать?

    – Был яркий всплеск с Халком, звeздами «Анжи» и так далее, а потом у всех клубов стало меньше денег. Потом ещe и события в феврале 2022 года. Сейчас молодых чаще подпускают к основе, и ты понимаешь, что им пока рано там находиться – уровень падает.

    Я это остро ощутил в следующий сезон после Сандро Шварца, когда пришeл Славиша Йоканович и ушло несколько ведущих игроков. Помню, на тренировке стояли с Федей Смоловым и обсуждали, как резко упал уровень.

    • 37-летний Шунин покинул «Динамо» летом после завершения срока контракта.
    • Голкипер говорил, что хочет продолжить профессиональную карьеру.
    • Россия отстранена от международного футбола с упомянутого февраля 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.09.2024 16:54
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    Комментарии (17)
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    ...уефан
    1725978017
    ...упал уровень борща в кастрюле? Что делать? Добавляем кипятка!)...
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    Цугундeр
    1725978625
    Пора на Матч ТВ , Незаменимый ? Или сразу в охрану ? Сутки через трое. Прям как в АПЛ.
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    BoevStas1
    1725981138
    Нормальный уровень,подход не очень правильный...СССР тоже закрыто было и что,уровень футбола был высок.Наши клубы спокойно могут и ЛЕ и ЛК выступать
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    BoevStas1
    1725981178
    А Шунин прям зверь вратарь,сам не о чем...
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    alefreddy
    1725985546
    все верно и пока санкции так и будет
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    Artemka444
    1725990104
    И у тебя он тоже упал так то!!
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    FanatSerj
    1725991598
    Ну не смертельно, Англия на 5 лет отлучалось от Еврокубков и ничего потом ещё наверстали, наоборот мне Динамо больше со Шварцем нравилось когда там свои воспитанники играли или в начале этого сезона когда ещё "мастеровитые" не приехали с латинской Америки и не всрали Оренбургу ))) А на Локо как приятно смотреть, ещё бы Зенит Глушенкова не перетянул они бы ещё лучше играли.
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    Fialet
    1725994168
    Уровень упал ещё за пару лет до отстранения. А Шунен иноагент.
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    zigbert
    1726033970
    Пока сравнить не с чем. Варимся в собственном соку.
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    ss21
    1726116709
    Я думаю он вырос после того как дыру в воротах отправили на пенсию, жду Песьякова и ура. Пока главный минус нашего футбола тренерский цех.
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