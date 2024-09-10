Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Генсек РФС высказался о штрафах для клубов за матерные кричалки болельщиков

    Генсек РФС высказался о штрафах для клубов за матерные кричалки болельщиков

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию со штрафами для клубов за нецензурные скандирования болельщиков на трибунах.

    – Мы стремимся к тому, чтобы футбол проходил в дружественной обстановке команд и их болельщиков. За последние годы все чаще болельщики непримиримых соперников договариваются относительно того, что на матче не используем матерных и оскорбительных кричалок.

    Так было на суперкубковом матче ЦСКА – «Зенит» в Казани, ребята договорились. Они как-то шутили, но ни одной нецензурной и оскорбительной кричалки. Делать это можно.

    Как только болельщики скандируют нецензурно, РФС обязан реагировать. В противном случае это будет сигналом, что можно это делать и дальше. Дальше приведет к шутке с перегибом, что является серьезным нарушением.

    Это как анекдот про собачку. Когда вы заводите себе лабрадора, он сначала с грустными глазами подходит к вашей кровати. Вы ему говорите: «Шарик, нельзя». Он ложится рядом грустный и на вас смотрит. Потом он кладет голову, вы его гладите. Потом одну лапу, вторую, уже привыкаете. А потом он ложится, выпрямляет все четыре лапы, и вы с кровати слетаете.

    Хотим ли мы штрафовать клубы? Не хотим. Хотим ли мы, чтобы болельщики прекратили использовать оскорбительные кричалки? Да, очень хотим.

    – Для этого же ввели Fan ID – чтобы можно было персонализировать нарушающих правила болельщиков.

    – Это механизм, который создан для предотвращения нарушений, которые прописаны в российском законодательстве, а не регламентами РФС. В определенных случаях – когда эти нарушения состоят в использовании запрещенных символов, когда это нарушает административное российское законодательство – все механизмы могут быть использованы.

    Но это не совсем наш инструмент, это инструмент органов государственного управления, которое они используют для пресечения административных правонарушений.

    Если сотрудник полиции решит, что вы используете нецензурную лексику, и захочет вас с помощью системы СИП идентифицировать – он может это сделать. Можем это делать и мы, но это дорого.

    Оскорбления и нецензурная лексика – две разные вещи. Оскорбить можно и без мата. Мы, несомненно, хотели бы, чтобы болельщики понимали, что матч – мероприятие, которое должно приводить к позитивному времяпрепровождению людей, семей.

    Пусть будут различные категории болельщиков: те, кто горячо поддерживает, для кого это является интересным спортивным мероприятием, те, для кого это времяпрепровождение в компании с мужем или супругой, детьми.

    Желательно, чтобы неприятных моментов было как можно меньше, чтобы зрители не чувствовали внимания сотрудников контрольно-распорядительных служб, а процесс был организован комфортно: приехал без пробок, прошел на стадион без очередей, поел, попил, поддержал команду и комфортно покинул стадион. Чтобы не отбивалось желание приходить еще.

    Так что задачи штрафовать ради штрафа нет. Если бы была возможность отказаться от этой идеи, мы с радостью сделали бы это, но только с прекращением событий, которые к этому приводят.

    • Fan ID стал обязателен на всех матчах РПЛ с 1 декабря 2022 года.
    • Его использование по-прежнему необязательно на большинстве игр Кубка России с участием клубов РПЛ.

    Новости по теме
    «Динамо» летом могло усилиться защитником сборной Испании
    Депутат Журова – о Пьяниче: «Хорошо, что наша страна перевоспитала человека» 1
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 4
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2024 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    serhio80
    1725967065
    зенит позор российского футбола! и где тут мат или оскорбления?
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1725967578
    СПАРТАК ГНИЛЬ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА......ЛУКОЙЛ САМЫЙ БОГАТЫЙ В РОССИИ....ФАНАТЫ СПАРТАКА ДНИЩЕ РОССИЙСКОГО ПОЗОРА
    Ответить
    anatolich72
    1725973034
    Зенит позор России!!! Всё так чинно благородно, без мата.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+