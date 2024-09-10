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    Объявлен автор лучшего гола РПЛ в июле и августе

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал обладателем награды за лучший гол месяца в РПЛ по итогам июля и августа. Футболист был номинирован за мяч в ворота «Ростова» на 28-й минуте во встрече 3-го тура, которую петербуржцы выиграли со счетом 5:0.

    Глушенков забил гол дальним ударом в касание – это один из трeх мячей игрока в этой встрече.

    В голосовании участвовали голы, забитые в первых семи турах. Вместе с Глушенковым на награду претендовали Лука Гагнидзе («Динамо»), Эсекьель Барко («Спартак»), Брайан Мансилья («Оренбург»), Роналдо («Ростов»), Мохаммаджавад Хоссейннеджад («Динамо» Мх), Николай Гиоргобиани («Факел») и Наир Тикнизян («Локомотив»).

    Глушенков стал лидером в голосовании экспертов РПЛ, у комментаторов «Матч Премьер» большинство голосов заработал Тикнизян, а первое место в голосовании болельщиков занял Барко. Так как при равенстве побед приоритет получает выбор экспертов РПЛ, награду завоевал Глушенков.

    • Глушенков ранее был признан лучшим игроком РПЛ июля и августа, в пяти сыгранных матчах Максим отметился семью голами и одной голевой передачей.
    • Ранее лучшим тренером июля и августа в РПЛ был признан Сергей Семак.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    10.09.2024 12:48
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    Комментарии (8)
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    Айболид
    1725962162
    Ща опять будут визги до небес - "гаспромвсёкупииииил" ! )))))))))))))
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    The only one
    1725963750
    Глушенков стал лидером в голосовании экспертов РПЛ, у комментаторов «Матч Премьер» большинство голосов заработал Тикнизян, а первое место в голосовании болельщиков занял Барко.Приоритет получает выбор экспертов РПЛ. Нахрен тогда вообще нужно это голосование. Напишите просто: Эксперты назначили лучшим такого то.... Мнение других похер. Кстати гол Глушенкова был неплох.
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    Bez Imeni
    1725964530
    Всё это условно....)) но гол не плохой...
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