Объявлен автор лучшего гола РПЛ в июле и августе

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал обладателем награды за лучший гол месяца в РПЛ по итогам июля и августа. Футболист был номинирован за мяч в ворота «Ростова» на 28-й минуте во встрече 3-го тура, которую петербуржцы выиграли со счетом 5:0.

Глушенков забил гол дальним ударом в касание – это один из трeх мячей игрока в этой встрече.

В голосовании участвовали голы, забитые в первых семи турах. Вместе с Глушенковым на награду претендовали Лука Гагнидзе («Динамо»), Эсекьель Барко («Спартак»), Брайан Мансилья («Оренбург»), Роналдо («Ростов»), Мохаммаджавад Хоссейннеджад («Динамо» Мх), Николай Гиоргобиани («Факел») и Наир Тикнизян («Локомотив»).

Глушенков стал лидером в голосовании экспертов РПЛ, у комментаторов «Матч Премьер» большинство голосов заработал Тикнизян, а первое место в голосовании болельщиков занял Барко. Так как при равенстве побед приоритет получает выбор экспертов РПЛ, награду завоевал Глушенков.