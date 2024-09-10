Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Шунин назвал клуб РПЛ, от предложения которого отказался

    Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о предложениях из РПЛ, полученных после ухода из столичной команды.

    – В России были варианты?

    «Химки». Разговаривал со спортивным директором, обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать – и не вернулись.

    Был вариант с «Динамо» Махачкала: мы тоже всe обсудили, но здесь уже я сам отказался. Хороший клуб, но не готов увозить семью в Махачкалу. Изначально надеялся, что потенциальные предложения из России позволят мне остаться в Москве.

    • 37-летний Шунин покинул «Динамо» летом после завершения срока контракта.
    • Голкипер говорил, что хочет продолжить профессиональную карьеру.

    Новости по теме
    Тренер вратарей сборной России высказался о будущем Шунина и Гилерме 1
    Шунин подробно рассказал об уходе из «Динамо» 2
    Шунин: «Игрокам «Динамо» в 2022 году приходили повестки» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2024 10:47
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1725955253
    Так выпей же квасу за то,чтобы твои желания впредь всегда совпадали с твоими возможностями!
    Ответить
    Cleaner
    1725956269
    Шунин, тебе ТРИДЦАТЬ СЕМЬ! Не время понты показывать.
    Ответить
    Айболид
    1725959426
    А чё не Зенит ? Сейчас бы хайпанул , стал бы героем в глазах "фсейстраны" )))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+