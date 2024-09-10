Шунин назвал клуб РПЛ, от предложения которого отказался

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о предложениях из РПЛ, полученных после ухода из столичной команды.

– В России были варианты?

– «Химки». Разговаривал со спортивным директором, обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать – и не вернулись.

Был вариант с «Динамо» Махачкала: мы тоже всe обсудили, но здесь уже я сам отказался. Хороший клуб, но не готов увозить семью в Махачкалу. Изначально надеялся, что потенциальные предложения из России позволят мне остаться в Москве.