Черчесов прокомментировал проигрыш в матче Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о поражении в матче второго тура группового этапа Лиги наций против Словении (0:3).

– Результат на табло. К сожалению, нам не удалось навязать борьбу. Словенцы были сильнее в каких-то моментах. Понятно, что на бумаге они были сильнее, но мы хотели взять здесь свои очки. Мы сделали ошибки, которые обсуждали до игры, что так делать нельзя и за это поплатились. Малый сыграл хорошо, но из-за желтой карточки я его и поменял. Если бы не предупреждение, он бы дальше играл. Касым вышел и сыграл в свою игру.