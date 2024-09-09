Джурасович из «Акрона» поделился главным впечатлением от русских

Летний новичок «Акрона» Алекса Джурасович поделился впечатлениями от России и россиянах.
– Какие у вас первые впечатления от России после нескольких месяцев жизни здесь?
– Первым впечатлением стало то, какая Россия большая и красивая. Но самое большое впечатление от русских, от их позитивности и профессиональности. Это действительно поразило.
Все иностранцы говорят, что русские сперва закрыты? Не знаю, с первого дня, когда я приехал в Москву для прохождения медосмотра и потом был на сборах в Турции, все – игроки, тренерский и медицинские штабы – встретили меня как своего. Я чувствовал себя в своей тарелке с первого же дня в «Акроне».
- «Акрон» купил 21-летнего серба у «Спартака» из Сербии за 500 тысяч евро.
- У Джурасовича 7 матчей в РПЛ.
- «Акрон» лишь за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.