Джурасович из «Акрона» поделился главным впечатлением от русских

Летний новичок «Акрона» Алекса Джурасович поделился впечатлениями от России и россиянах.

– Какие у вас первые впечатления от России после нескольких месяцев жизни здесь?

– Первым впечатлением стало то, какая Россия большая и красивая. Но самое большое впечатление от русских, от их позитивности и профессиональности. Это действительно поразило.

Все иностранцы говорят, что русские сперва закрыты? Не знаю, с первого дня, когда я приехал в Москву для прохождения медосмотра и потом был на сборах в Турции, все – игроки, тренерский и медицинские штабы – встретили меня как своего. Я чувствовал себя в своей тарелке с первого же дня в «Акроне».