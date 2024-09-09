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    • Джурасович из «Акрона» поделился главным впечатлением от русских

    Джурасович из «Акрона» поделился главным впечатлением от русских

    Летний новичок «Акрона» Алекса Джурасович поделился впечатлениями от России и россиянах.

    – Какие у вас первые впечатления от России после нескольких месяцев жизни здесь?

    – Первым впечатлением стало то, какая Россия большая и красивая. Но самое большое впечатление от русских, от их позитивности и профессиональности. Это действительно поразило.

    Все иностранцы говорят, что русские сперва закрыты? Не знаю, с первого дня, когда я приехал в Москву для прохождения медосмотра и потом был на сборах в Турции, все – игроки, тренерский и медицинские штабы – встретили меня как своего. Я чувствовал себя в своей тарелке с первого же дня в «Акроне».

    • «Акрон» купил 21-летнего серба у «Спартака» из Сербии за 500 тысяч евро.
    • У Джурасовича 7 матчей в РПЛ.
    • «Акрон» лишь за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 22:10
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1725915140
    Посмотрим что потом скажешь
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