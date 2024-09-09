В Испании объяснили, как «Спартаку» поступить с Виллианом

Журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина оценил ситуацию форварда «Спартака» Виллиана Жозе.

Бразилец приехал в «Спартак» с лишним весом и до сих пор не набрал оптимальные кондиции.

«Виллиан Жозе все еще не набрал форму и не попадает в состав «Спартака»? Это удивительно. В Испании, в Примере у него таких проблем не было, вроде бы. Не знаю, что могло на это повлиять.

Наверное, нужно дать ему шанс, потому что игрок он неплохой, с голевым чутьем и опытом», – сказал Эспина.