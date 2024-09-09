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    В Испании объяснили, как «Спартаку» поступить с Виллианом

    Журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина оценил ситуацию форварда «Спартака» Виллиана Жозе.

    • Бразилец приехал в «Спартак» с лишним весом и до сих пор не набрал оптимальные кондиции.

    «Виллиан Жозе все еще не набрал форму и не попадает в состав «Спартака»? Это удивительно. В Испании, в Примере у него таких проблем не было, вроде бы. Не знаю, что могло на это повлиять.

    Наверное, нужно дать ему шанс, потому что игрок он неплохой, с голевым чутьем и опытом», – сказал Эспина.

    • «Спартак» заплатил за Виллиана «Бетису» 2 миллиона евро.
    • У Виллиана за «Спартак» 4 неполных матча.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 16:43
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    Комментарии (19)
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    Spartak_forv@
    1725892685
    Удар у него плотный,сильный,но времени игрового мало, да. Скоростью вроде тоже не блещет.Столбом был бы отличным - ножку подставит,принять и пробить вторым касанием.Поглядим, как дальше будет
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    Конопляных дел мастер
    1725895154
    Загубила свинарня футболиста
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    slavа0508
    1725895348
    Да как поступить . гонять его метлой по стадиону . на завтрак морковку . на обед капусту . ужин стакан кефира ...
    Ответить
    Таврида
    1725895455
    Ференц Пушкаш как беременный с животом играл, но Жозе нихрена не Пушкаш.
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    ...уефан
    1725895951
    ...как-то, не помню по какому эфиру, проскочила отмазка Жозе, что мол в Испании на меня играли в три раза больше, а тут мало передач в мою сторону. Во, как!...
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    NewLife
    1725897172
    Какая то мерзкая журнашлюха или блохер запустили ни на чем не основанную туфту про лишний вес, и все помойки ее дружно подхватили. Уважаемые читатели, как же легко вы ведетесь на всякую хрень. Вы бы попросили тех,чьи сказки вы обсуждаете, чтобы они представили доказательства своих фантазий.
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    slavа0508
    1725898012
    Упитанный ленивый котяра ...надеюсь Станкович приведёт его в форму ...
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    alefreddy
    1725901640
    ничего притрется на фоне никакого Игнатова и Мелешина прорвет
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    Cleaner
    1725902813
    Ежедневный привес у игроков Спартака быть должен! Иначе главного свинаря с должности снимут!!!...)))
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    zigbert
    1725906550
    Время покажет что он из себя представляет. Чемпионат только начался и у Жозе будет время проявить себя.
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