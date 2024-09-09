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    Новый тренер «Ахмата» высказался о Самородове

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о новичке клуба Максиме Самородове.

    – Честно сказать, я не успел его ещe изучить. Но видно, что это очень быстрый футболист и может сильно помочь нам в атаке. У нас сейчас разноплановая передняя линия в виде Кардосо, Лечи и Самородова. Уверен, они принесут пользу команде. Моя задача как специалиста – максимально использовать потенциал игроков. И я буду, в том числе развивать, Максима, включая его индивидуальное мастерство.

    • Самородов пополнил состав «Ахмата» в сентябре.
    • Контракт Максима с грозненским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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    Источник: сайт «Ахмата»

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    09.09.2024 15:00
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