Новый тренер «Ахмата» высказался о Самородове

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о новичке клуба Максиме Самородове.

– Честно сказать, я не успел его ещe изучить. Но видно, что это очень быстрый футболист и может сильно помочь нам в атаке. У нас сейчас разноплановая передняя линия в виде Кардосо, Лечи и Самородова. Уверен, они принесут пользу команде. Моя задача как специалиста – максимально использовать потенциал игроков. И я буду, в том числе развивать, Максима, включая его индивидуальное мастерство.