Тимощук рассказал, как ему игралось за «Зенит» против «Кайрата»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал свое участие в товарищеском матче против «Кайрата» (4:2). Украинец вышел в основе.

Тимощук отыграл 20 минут.

Будучи футболистом, Анатолий выступал и за «Кайрат», и за «Зенит».

– Анатолий, расскажите, как это было.

– Получил предложение Александра Ивановича Медведева, Кайрата Советаевича Боранбаева. Клубы были заинтересованы в том, чтобы два футболиста, которые поиграли и в одной, и в другой команде, появились сегодня на футбольном поле. Естественно, приняли эту информацию с большим желанием и удовольствием. Поэтому рад, что так получилось.

И сегодня хорошая была мужская борьба, бескомпромиссная. И, конечно, в такой праздник хотелось бы в первую очередь поздравить футбольный клуб «Кайрат» с 70-летием. Большой юбилей! Поэтому желаю им процветания, успехов, побед и всего самого лучшего. У меня от времени, проведенного здесь, остались только самые хорошие впечатления. И с большой ностальгией и удовольствием я походил, погулял по городу и посмотрел, как здесь всe устроено.

– С капитанской повязкой всe понятно, а позиция опорника тоже не обсуждалась?

– Богданович спросил, где играть. Я сказал: «Богданович, где надо, там и буду играть!» Недавно видели – Соболев сказал, что будет играть на любой позиции, на которой тренер скажет. Поэтому я так же отнесся и сказал: «Богданович, смотрите. Без проблем!» Естественно, для меня это самая удобная позиция.

После игры пришел футболист «Кайрата», говорит: «Помнишь, ты еще играл за «Баварию», играли в Израиле с «Маккаби». Я маленький был, тебя выводил на поле, у меня есть фотография». Такой парнишка у них играет. Я сказал ему, что классные воспоминания и рад, что он играет в футбол.

– Такое ощущение, что вы могли бы и побольше [сыграть]?

– Да, мог. Ну а что, Андрей уже сошел, поэтому я и так чуть-чуть дольше продержался. Физически себя хорошо чувствовал, вкатился в игру нормально. В принципе, проблем не видел. Думаю, что в целом хороший получился матч. Это самое главное. Единственное, наверное, о чем можно сказать, – что пропустили три мяча. Нужно будет над этим поработать, разобрать те ошибки, которые были.

– В 45 лет за основной состав «Зенита» точно никто не играл…

– Это товарищеский матч. Но рад, что это удалось, и рад, что такой праздник. Для товарищеского матча достаточно много людей пришло поддержать. Я думаю, что атмосфера была супер. И еще раз спасибо стадиону за поддержку.