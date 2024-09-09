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    • Тимощук рассказал, как ему игралось за «Зенит» против «Кайрата»

    Тимощук рассказал, как ему игралось за «Зенит» против «Кайрата»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал свое участие в товарищеском матче против «Кайрата» (4:2). Украинец вышел в основе.

    • Тимощук отыграл 20 минут.
    • Будучи футболистом, Анатолий выступал и за «Кайрат», и за «Зенит».

    – Анатолий, расскажите, как это было.

    – Получил предложение Александра Ивановича Медведева, Кайрата Советаевича Боранбаева. Клубы были заинтересованы в том, чтобы два футболиста, которые поиграли и в одной, и в другой команде, появились сегодня на футбольном поле. Естественно, приняли эту информацию с большим желанием и удовольствием. Поэтому рад, что так получилось.

    И сегодня хорошая была мужская борьба, бескомпромиссная. И, конечно, в такой праздник хотелось бы в первую очередь поздравить футбольный клуб «Кайрат» с 70-летием. Большой юбилей! Поэтому желаю им процветания, успехов, побед и всего самого лучшего. У меня от времени, проведенного здесь, остались только самые хорошие впечатления. И с большой ностальгией и удовольствием я походил, погулял по городу и посмотрел, как здесь всe устроено.

    – С капитанской повязкой всe понятно, а позиция опорника тоже не обсуждалась?

    – Богданович спросил, где играть. Я сказал: «Богданович, где надо, там и буду играть!» Недавно видели – Соболев сказал, что будет играть на любой позиции, на которой тренер скажет. Поэтому я так же отнесся и сказал: «Богданович, смотрите. Без проблем!» Естественно, для меня это самая удобная позиция.

    После игры пришел футболист «Кайрата», говорит: «Помнишь, ты еще играл за «Баварию», играли в Израиле с «Маккаби». Я маленький был, тебя выводил на поле, у меня есть фотография». Такой парнишка у них играет. Я сказал ему, что классные воспоминания и рад, что он играет в футбол.

    – Такое ощущение, что вы могли бы и побольше [сыграть]?

    – Да, мог. Ну а что, Андрей уже сошел, поэтому я и так чуть-чуть дольше продержался. Физически себя хорошо чувствовал, вкатился в игру нормально. В принципе, проблем не видел. Думаю, что в целом хороший получился матч. Это самое главное. Единственное, наверное, о чем можно сказать, – что пропустили три мяча. Нужно будет над этим поработать, разобрать те ошибки, которые были.

    – В 45 лет за основной состав «Зенита» точно никто не играл…

    – Это товарищеский матч. Но рад, что это удалось, и рад, что такой праздник. Для товарищеского матча достаточно много людей пришло поддержать. Я думаю, что атмосфера была супер. И еще раз спасибо стадиону за поддержку.

    • Впереди у «Зенита» матч РПЛ против ЦСКА (14 сентября).

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    09.09.2024 14:43
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    Комментарии (2)
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    Конопляных дел мастер
    1725889206
    Молодец Тимоха! Есть ещё порох в пороховницах.
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    Fialet
    1725900261
    Если он играл за обе команды, справедливо было бы в одном тайме 20 минут за одну, во втором 20 минут за другую.
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