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    • Генич не согласен с вручением Семаку награды лучшему тренеру РПЛ в июле-августе – у него свой кандидат

    Генич не согласен с вручением Семаку награды лучшему тренеру РПЛ в июле-августе – у него свой кандидат

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не согласен с вручением награды лучшему тренеру РПЛ в июле-августе Сергею Семаку.

    Журналист считает, что звания более достоин Михаил Галактионов из «Локомотива».

    «Наши ожидания от потерь «Локомотива» и слишком молодого состава были обмануты увиденным на футбольном поле. «Локомотив» тяжеловато входил в сезон, менял схему, и мы увидели, что команда конкурентоспособна: очень грамотно расставлены игроки, очень хороший подбор баланса, как-то безболезненно «Локомотив» пережил потерю основного центрального защитника Фассона, и Морозов достойно его заменил, забил махачкалинскому «Динамо».

    Плюс «Локомотив» выиграл в сложном дерби против ЦСКА благодаря заменам, которые сделал Галактионов. Промежуточное первое место, пусть и ненадолго, – работа всего тренерского штаба. Галактионов в августе удивил не только меня, но и многих моих коллег», – сказал Генич.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.
    • Галактионов в команде 2 года.
    • Ближайший соперник москвичей – «Оренбург».

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    Источник: РПЛ

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    09.09.2024 14:36
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1725882218
    ..."Бунтовать!? Да, я вас в порошок!"(с)...
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    Алим Терек
    1725885375
    лучший:- Пятибратов
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    власик
    1725887104
    ну не спросили этого "знатока" ! Привыкай теперь ты и нах... ни кому не нужен.
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    Номэд
    1725890558
    Пучок сельдерея - лучший приз для семака.
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    СПОРТ 21 века
    1725933251
    С Константином можно согласиться и, наверное, нужно. Хотя бы даже для того, чтобы поддержать молодого тренера. Галактионов из ,казалось бы, незаменимых потерь сколотил хороший Локо. Мало того, он выстроил игру, нашёл баланс и прямо сейчас играет на лучших качествах своих футболистов. Смог бы, например, Семак с такими потерями и таким составом, что в данный момент есть у Михаила так выстрелить в начале сезона? Это большой вопрос.
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