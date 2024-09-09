Генич не согласен с вручением Семаку награды лучшему тренеру РПЛ в июле-августе – у него свой кандидат

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не согласен с вручением награды лучшему тренеру РПЛ в июле-августе Сергею Семаку.

Журналист считает, что звания более достоин Михаил Галактионов из «Локомотива».

«Наши ожидания от потерь «Локомотива» и слишком молодого состава были обмануты увиденным на футбольном поле. «Локомотив» тяжеловато входил в сезон, менял схему, и мы увидели, что команда конкурентоспособна: очень грамотно расставлены игроки, очень хороший подбор баланса, как-то безболезненно «Локомотив» пережил потерю основного центрального защитника Фассона, и Морозов достойно его заменил, забил махачкалинскому «Динамо».

Плюс «Локомотив» выиграл в сложном дерби против ЦСКА благодаря заменам, которые сделал Галактионов. Промежуточное первое место, пусть и ненадолго, – работа всего тренерского штаба. Галактионов в августе удивил не только меня, но и многих моих коллег», – сказал Генич.