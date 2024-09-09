Мантуан недоволен обороной «Зенита» в матче с «Кайратом»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Кайрата» (4:3).
- Дубль у «Зенита» оформил летний новичок Лусиано Гонду.
«Это была очень хорошая игра. Кажется, мы смогли выполнить всe, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне и пропускать три мяча.
При этом в атаке мы здорово комбинировали и создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать, поэтому и добились положительного результата», – сказал Мантуан.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- 14 сентября команда сыграет в 8-м туре против ЦСКА.