Мантуан недоволен обороной «Зенита» в матче с «Кайратом»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Кайрата» (4:3).

Дубль у «Зенита» оформил летний новичок Лусиано Гонду.

«Это была очень хорошая игра. Кажется, мы смогли выполнить всe, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне и пропускать три мяча.

При этом в атаке мы здорово комбинировали и создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать, поэтому и добились положительного результата», – сказал Мантуан.