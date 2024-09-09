Кафанов оценил дебют Латышонка в сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов после матча с Вьетнамом (3:0) оценил дебют за команду голкипера Евгения Латышонка.

– Остались довольны, как проявили себя Андрей Лунeв и Латышонок в сборной?

– Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки ни у одного из них. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован. Поблагодарил их в аэропорту и самолeте за работу, которую проделали на этом сборе.