Президент «БроукБойз» спрогнозировал вылет «Амкала» из Фонбет Кубка России

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что следующий матч в Пути регионов Фонбет Кубка России станет последним для «Амкала».

Медийной команде в соперники досталась «Алания».

Ранее они выбили из Кубка «Коломну» (8:1), «Велес» (2:0) и «Космос» (2:1).

– Следующий соперник «Амкала» по Кубку России – «Алания».

– Хотелось бы сказать что-то ободряющее. Но мне кажется, шансов мало. Там будут пацаны прям рубиться.

Я думаю, что это последний матч для «Амкала» в этом розыгрыше Кубка. Даже несмотря на то, что они будут играть в Москве.

Они неплохо шли, но я делаю точные прогнозы. Я думаю, будет достойный счет – 2:1.