Губерниев потребовал извинений от Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Артем Дзюба должен извиниться за спровоцированный скандал в финале любительской Т-Лиги, где «Амкал» играл с «Мандалориан».

Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.

Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля. Вместо «Амкала» с «Мандалориан» Дзюбы сыграла команда «Чертаново Медиа».

Экс-капитан сборной России назвал соперников «девочками»: «Вы, девочки, можете идти, спасибо большое».

«Дзюба должен обязательно извиниться за случившееся. Это было очень некрасиво.

И он должен в первую очередь извиниться перед всеми прекрасными женщинами на планете Земля», – сказал Губерниев.