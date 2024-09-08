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    Губерниев потребовал извинений от Дзюбы

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Артем Дзюба должен извиниться за спровоцированный скандал в финале любительской Т-Лиги, где «Амкал» играл с «Мандалориан».

    • Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.
    • Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля. Вместо «Амкала» с «Мандалориан» Дзюбы сыграла команда «Чертаново Медиа».
    • Экс-капитан сборной России назвал соперников «девочками»: «Вы, девочки, можете идти, спасибо большое».

    «Дзюба должен обязательно извиниться за случившееся. Это было очень некрасиво.

    И он должен в первую очередь извиниться перед всеми прекрасными женщинами на планете Земля», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Все про спорт»

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    08.09.2024 23:11
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1725827396
    Ну причем тут женщины-то? Губерниев совсем что ли кукухой поехал?
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    mixdmitrakow
    1725831148
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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    serhio80
    1725833089
    Губа сам бы извинился для начала)
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    TIMOTHY
    1725848961
    Интересно глянуть) ведь это сам Губер требует)
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    prtcs
    1725873967
    Дюбилизм помидора на всю голову.
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    Арслан07
    1725875945
    Правильно Дзюба сделал. Какое нужно извинение? Сами провоцируют а потом жалуются.
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    Игорь-Полищук-yandex
    1725891259
    Дзуба посылай этого чепушилу куда подальше
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    Сергей-Горовой-google
    1725894157
    губер разве ненамного меньший дебил, нежели это недофутболистишка.
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    Валерий-АБВ-google
    1725897841
    А Губерниев, это кто?
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