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    • Дзюба – «Амкалу» после сорванного матча: «Девочки, можете идти, спасибо»

    Дзюба – «Амкалу» после сорванного матча: «Девочки, можете идти, спасибо»

    Нападающий Артем Дзюба выступил с речью после скандала в любительской Т-Лиге.

    • Инцидент произошел по ходу матча «Амкала» с «Мандалориан» в финале любительской Т-Лиги.
    • Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.
    • Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля. Вместо «Амкала» с «Мандалориан» Дзюбы сыграла команда «Чертаново Медиа».

    «Чертаново Медиа» предложило сыграть. Ребята, вы за или против? Давайте, раз решили играть сегодня, чтобы праздник состоялся и все получили удовольствие.

    Вы, девочки, можете идти, спасибо большое», – сказал Дзюба в адрес «Амкала».

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    Источник: Sport24

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    08.09.2024 08:22
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    Комментарии (3)
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    andr45
    1725777099
    «Наверное, я не скажу чего-то нового. Помнишь эту тему, которую он [ДЗЮБА] изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с Азмуном(смеётся). Уже тогда это было», — приводит слова Гасилина Sport24. https://static.mk.ru/upload/entities/2020/07/30/10/articles/facebookPicture/**/36/6d/47/0755a20af6a0a50b2b8d760fbf0a2676.jpg
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    alex1951
    1725795724
    Девочки? Ну тады сделай Амкалу Кунилингус .вроде прощения, Тебе то что,что дрочка,что полизать ,ибо табе не привыкать))))
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