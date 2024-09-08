Дзюба – «Амкалу» после сорванного матча: «Девочки, можете идти, спасибо»

Нападающий Артем Дзюба выступил с речью после скандала в любительской Т-Лиге.

Инцидент произошел по ходу матча «Амкала» с «Мандалориан» в финале любительской Т-Лиги.

Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.

Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля. Вместо «Амкала» с «Мандалориан» Дзюбы сыграла команда «Чертаново Медиа».

«Чертаново Медиа» предложило сыграть. Ребята, вы за или против? Давайте, раз решили играть сегодня, чтобы праздник состоялся и все получили удовольствие.

Вы, девочки, можете идти, спасибо большое», – сказал Дзюба в адрес «Амкала».