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    • «Попарили вениками»: жена Смолова поделилась впечатлениями от первого в жизни посещения бани

    «Попарили вениками»: жена Смолова поделилась впечатлениями от первого в жизни посещения бани

    Карина Истомина, жена нападающего «Краснодара» Федора Смолова, поделилась впечатлениями от посещения бани.

    «Сегодня в первый раз в жизни пошла в баню с парением. До этого я ходила иногда в Сандуны и в Краснопресненские. В последней женское отделение поприятнее. Но с вениками меня [ранее] не парили.

    Очень понравилось, особенно когда выходишь из парной и садишься в ледяную воду и не чувствуешь холода.

    Еще сделала скраб для тела, кучу масок для лица и волос. В общем, помылась как следует.

    А еще это прикольный дружеский досуг. Я давно не хожу «выпивать», поэтому приходится придумать иные развлечения. Сидели потом с подружкой после всех процедур, пили ромашковый чай и качались на качельке», – написала Истомина.

    • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
    • Он в браке с Истоминой с прошлого года.
    • Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

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    Источник: телеграм-канал Карины Истоминой

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    08.09.2024 22:45
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    Комментарии (5)
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    VGreen
    1725862023
    Вот тут точно стоит написать, как обычно пишут на этом сайте - "И это футбольная новость?!"))
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    ss21
    1725862247
    Ждем когда она напишет как обосралась возле макдака.
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    Гор--google
    1725862524
    А какими прокладками она пользуется?
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    Иван Петров 1986
    1725866889
    Хорошо ее попарили... Но про футбол тут точно ничего нет .Попарить и без футбола можно.
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