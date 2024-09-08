«Попарили вениками»: жена Смолова поделилась впечатлениями от первого в жизни посещения бани

Карина Истомина, жена нападающего «Краснодара» Федора Смолова, поделилась впечатлениями от посещения бани.

«Сегодня в первый раз в жизни пошла в баню с парением. До этого я ходила иногда в Сандуны и в Краснопресненские. В последней женское отделение поприятнее. Но с вениками меня [ранее] не парили.

Очень понравилось, особенно когда выходишь из парной и садишься в ледяную воду и не чувствуешь холода.

Еще сделала скраб для тела, кучу масок для лица и волос. В общем, помылась как следует.

А еще это прикольный дружеский досуг. Я давно не хожу «выпивать», поэтому приходится придумать иные развлечения. Сидели потом с подружкой после всех процедур, пили ромашковый чай и качались на качельке», – написала Истомина.

Смолов вернулся в «Краснодар» летом.

Он в браке с Истоминой с прошлого года.

Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

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