Семшов спрогнозировал матч Словения – Казахстан

Игорь Семшов сделал прогноз на предстоящий матч Лиги наций в котором сыграют Словения и Казахстан.

«В Любляне между собой сыграют сборные Словении и Казахстана. 6 сентября обе команды провели свои стартовые матчи Лиги наций. Подопечные Матьяжа Кека, между прочим, участники Евро-2024, также у себя дома соперничали с Австрией и разошлись миром – 1:1. При этом Беньямин Шешко вывел хозяев вперeд, но австрийцы быстро отыгрались.

Ну а Казахстан под руководством Станислава Черчесова в Алматы сыграл вничью со сборной Норвегии. Только зрители забитых мячей в этой встрече не увидели – 0:0.

Между собой Словения и Казахстан играли в отборе на последний чемпионат Европы. И тогда оба матча остались за представителями Балкан. При этом обе игры были очень упорными и закончились со счeтом 2:1.

Вот и в предстоящей встрече будет много борьбы. Казахстанцы будут играть от обороны, но вряд ли это им поможет добиться хотя бы ничьей.

Словения выиграет с разницей в один-два мяча», – сказал экс-игрок сборной России.