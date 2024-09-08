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    Семшов спрогнозировал матч Словения – Казахстан

    Игорь Семшов сделал прогноз на предстоящий матч Лиги наций в котором сыграют Словения и Казахстан.

    «В Любляне между собой сыграют сборные Словении и Казахстана. 6 сентября обе команды провели свои стартовые матчи Лиги наций. Подопечные Матьяжа Кека, между прочим, участники Евро-2024, также у себя дома соперничали с Австрией и разошлись миром – 1:1. При этом Беньямин Шешко вывел хозяев вперeд, но австрийцы быстро отыгрались.

    Ну а Казахстан под руководством Станислава Черчесова в Алматы сыграл вничью со сборной Норвегии. Только зрители забитых мячей в этой встрече не увидели – 0:0.

    Между собой Словения и Казахстан играли в отборе на последний чемпионат Европы. И тогда оба матча остались за представителями Балкан. При этом обе игры были очень упорными и закончились со счeтом 2:1.

    Вот и в предстоящей встрече будет много борьбы. Казахстанцы будут играть от обороны, но вряд ли это им поможет добиться хотя бы ничьей.

    Словения выиграет с разницей в один-два мяча», – сказал экс-игрок сборной России.

    • Словения и Казахстан встретятся 9 сентября.
    • Встреча пройдет в Любляне в 21:45 по мск.

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    Источник: ВсеПроСпорт

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    08.09.2024 14:02
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