Бышовец объяснил, почему он симпатизирует Станковичу

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Мне нравится Станкович. При всeм его профессиональном уровне превалирует не наигранность, а психологический фактор. У него есть чувство доброжелательности к футболистам, это очень важный фактор. Всегда важно для тренера, чем ты руководствуешься.

Надо отметить человеческие качества, которые создали определeнную ауру. Ему удалось объединить игроков, изменилась атмосфера в команде», – сказал Бышовец.