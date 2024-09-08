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    Селюк: «Гончаренко и Федотов вели себя, как гадкие вонючки»

    Агент Дмитрий Селюк сравнил бывшего и нынешнего тренеров ЦСКА.

    «Я не фанат ни того, ни другого тренера. Но Марко Николич все равно лучше Владимира Федотова. Такие, как Федотов и Виктор Гончаренко, не могут работать с большими футболистами в больших клубах. Почему? Потому что с большими футболистами часто случаются конфликты. А эти чудики ведут себя как маленькие дети. Сколько лет Федотову – он обидчивый, как маленький ребeнок. Гончаренко и Федотов вели себя, как гадкие вонючки.

    Николич всe-таки не такой. Он много уделяет атмосфере внутри коллектива и не такой мстительный мерзавец. Марко просто делает свою работу. Но я не говорю, что Николич – супертренер. Я говорю, что он лучше Федотова ровно по тем причинам, которые я перечислил выше», – сказал Селюк.

    • Николич сменил Федотова в ЦСКА в июне.
    • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
    • Ближайший соперник – «Зенит».

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    Источник: Metaratings

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    08.09.2024 10:22
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    Комментарии (7)
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    odessakmv
    1725785294
    я их , как и всех с кем "работал" кинул на бабки, а они обиделись... вонючки
    Ответить
    Spartak_forv@
    1725785310
    Тебе бы за свою метлу леща дать!
    Ответить
    Mirak92
    1725786067
    А ты тогда кто ?Только ты такой нелеквид толкать можешь и языком трепать
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    ALEXMAN888
    1725787162
    Селюккккк! Уж, закрыл бы пасть свою!
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    prtcs
    1725874286
    Кто этому помидору, трусу, даёт возможность унижать уважаемых спецов.
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