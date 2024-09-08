Селюк: «Гончаренко и Федотов вели себя, как гадкие вонючки»

Агент Дмитрий Селюк сравнил бывшего и нынешнего тренеров ЦСКА.

«Я не фанат ни того, ни другого тренера. Но Марко Николич все равно лучше Владимира Федотова. Такие, как Федотов и Виктор Гончаренко, не могут работать с большими футболистами в больших клубах. Почему? Потому что с большими футболистами часто случаются конфликты. А эти чудики ведут себя как маленькие дети. Сколько лет Федотову – он обидчивый, как маленький ребeнок. Гончаренко и Федотов вели себя, как гадкие вонючки.

Николич всe-таки не такой. Он много уделяет атмосфере внутри коллектива и не такой мстительный мерзавец. Марко просто делает свою работу. Но я не говорю, что Николич – супертренер. Я говорю, что он лучше Федотова ровно по тем причинам, которые я перечислил выше», – сказал Селюк.