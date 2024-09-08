Жена Карпина назвала слабейшего тренера

В ютуб-шоу «Карты, деньги, два мяча» провели опрос на слабейшего тренера, которого знают участницы.
Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Дарья Карпина назвала Сергея Семака из «Зенита».
«Семак. Если слева хук, справа... Он такой щупленький. Возможно, да, он самый слабый», – сказала Карпина.
- Семак привел «Зенит» к 6 чемпионствам подряд.
- В отличие от Карпина, у Семака есть титулы.
- При этом Карпин тренирует на 7 лет дольше Семака.
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