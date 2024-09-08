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    Жена Карпина назвала слабейшего тренера

    В ютуб-шоу «Карты, деньги, два мяча» провели опрос на слабейшего тренера, которого знают участницы.

    Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Дарья Карпина назвала Сергея Семака из «Зенита».

    «Семак. Если слева хук, справа... Он такой щупленький. Возможно, да, он самый слабый», – сказала Карпина.

    • Семак привел «Зенит» к 6 чемпионствам подряд.
    • В отличие от Карпина, у Семака есть титулы.
    • При этом Карпин тренирует на 7 лет дольше Семака.

    Жена Карпина выложила фото из отпуска в купальнике

    Жена Карпина похвасталась фигурой на отдыхе

    Карпины выложили трогательные фото своих поцелуев

    Источник: Sport24

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    08.09.2024 08:50
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    Комментарии (22)
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    russkiisergei
    1725775897
    чётко она его опустила!!!
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    Александр-Каратеев-yandex
    1725776528
    Разбирается,в теме.
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    ...уефан
    1725781236
    ... а что на эту тему теща Карпина думает?(...
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    Taps
    1725781695
    Баба Федуна, баба Карпина ... Чья следующая ?
    Ответить
    Айболид
    1725782293
    Слабый шестерых отпрысков не заделает . А "усскому гею" - стыд и срамъ , его скока не и бут , а он и одного родить не сможет .
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    АлексМак
    1725787359
    Вот это отличилась, мозг отсутствует напрочь.
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    Arvlad
    1725789374
    Репортёр - провокатор! Из шуточной оценки "слабого тренера", где имеется ввиду слабость физическая, сделали чёрт знает что, на радость любителям грязных "комментов"...
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    FWSPM
    1725789406
    Карпиной Зачот! ))
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    Борис-Р-ков-yandex
    1725796598
    По уровню цитируемости между Заремой и Червеченко
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