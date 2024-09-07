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    • Бывшая пресс-атташе «Динамо» восхитилась стадионом «Краснодара»: «Это волшебство»

    Бывшая пресс-атташе «Динамо» восхитилась стадионом «Краснодара»: «Это волшебство»

    Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», побывала на стадионе «Краснодара».

    • Лысенко посетила стадион в составе делегации медийного ФК «10», где сейчас работает.
    • Медийная команда уступила «Краснодару» в товарищеском матче со счетом 2:4.

    «Это волшебство», – восхитилась краснодарской ареной Лысенко.

    • Краснодарский стадион открыт в 2016 году и вмещает 35179 зрителей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2024 22:26
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    Комментарии (4)
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    Январь 59
    1725739571
    Да это единственный во всём мире стадион и детская академия и парк и футбольный клуб, которые созданы , построены и содержатся на деньги одного человека. И этот человек Сергей Николаевич Галицкий. Это его собственность, потому как сам все это создавал.
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    Max-Min-vkontakte
    1725741943
    Как бы кто не относился к Галицкому, но он создал всё это для людей. И люди ему за это благодарны
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    Romashin69
    1725774338
    Как же красиво, до ужаса. Да, вот как может выглядеть наша страна, когда что-то делает нормальный человек. Всё остальное у нас помойка к сожалению, с распилом((
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    vladik12
    1725784830
    Красивая девушка, красивый стадион. Топ.
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