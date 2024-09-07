Бывшая пресс-атташе «Динамо» восхитилась стадионом «Краснодара»: «Это волшебство»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», побывала на стадионе «Краснодара».
- Лысенко посетила стадион в составе делегации медийного ФК «10», где сейчас работает.
- Медийная команда уступила «Краснодару» в товарищеском матче со счетом 2:4.
«Это волшебство», – восхитилась краснодарской ареной Лысенко.
- Краснодарский стадион открыт в 2016 году и вмещает 35179 зрителей.
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