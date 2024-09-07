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    Семшов назвал лучшего тренера сезона РПЛ

    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов выделил лучшего тренера сезона РПЛ.

    «Несмотря на то, что «Зенит» потерял очки в двух играх, команда идет на первом месте. Значит, лучший тренер первого отрезка сезона – Сергей Семак. Тут все логично. Для меня здесь не нужно сильно копаться.

    Если команда образно заняла первое место, даже при плохом и невнятном футболе, значит этот тренер – лучший. «Локомотив» Михаила Галактионова и «Спартак» Деяна Станковича выглядели неплохо, но лучший – тот, кто идет на первом месте», – сказал Семшов.

    • Семак и Семшов вместе играли за «Зенит» и сборную.
    • «Зенит» под руководством Семака выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Ближайший соперник «Зенита» – ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2024 21:57
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    Комментарии (9)
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    russkiisergei
    1725742461
    лучший тренер тот, кто со средними игроками добивается результата. а, этот физрук семак - ПОЗОР Российского футбола!!! игроков ему дали совсем не слабых, а он даже с ними не может ничего толкового сделать!!! ПОЗОР
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    Fialet
    1725743093
    Семьжоп дебил.
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