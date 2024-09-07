Семшов назвал лучшего тренера сезона РПЛ

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов выделил лучшего тренера сезона РПЛ.
«Несмотря на то, что «Зенит» потерял очки в двух играх, команда идет на первом месте. Значит, лучший тренер первого отрезка сезона – Сергей Семак. Тут все логично. Для меня здесь не нужно сильно копаться.
Если команда образно заняла первое место, даже при плохом и невнятном футболе, значит этот тренер – лучший. «Локомотив» Михаила Галактионова и «Спартак» Деяна Станковича выглядели неплохо, но лучший – тот, кто идет на первом месте», – сказал Семшов.
- Семак и Семшов вместе играли за «Зенит» и сборную.
- «Зенит» под руководством Семака выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
- Ближайший соперник «Зенита» – ЦСКА.