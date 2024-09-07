Флорентин из «Оренбурга» рассказал, зачем пьет алкоголь

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин не отрицает, что выпивает.

– Есть история о том, что перед предыгровой тренировкой за сутки до матча с «Факелом» кто-то сфотографировал тебя, Лукаса Веру и Хорди Томпсона в заведении с аперолем и отправил фото спортивному директору Дмитрию Андрееву. Вы тогда сказали ему, что алкоголь не ваш и вы пили только воду. Чей всe-таки это был апероль?

– Если говорить честно, то это был мой апероль и Лукаса Веры. Томпсона мы стараемся оберегать и помогать ему, потому что он моложе нас. Мы стараемся помочь ему адаптироваться в клубе и избежать каких-то ошибок. Это был мой алкоголь и Лукаса Веры. Но я хочу добавить, что это не было проявлением неуважения к кому-то. Нужно понимать, что мы находимся вдалеке от семьи и иногда выходим что-то отпраздновать, где-то посидеть, поужинать и заказать напиток. Мне это помогает немного расслабиться, успокоиться и чуть-чуть добавляет радости.

Мы время от времени так выходим в какие-то заведения. Конечно, мы всегда смотрим расписание тренировок. Если на следующий день важная тренировка, и до неe остаeтся мало времени, то мы ничего не выпиваем.

– Вы оберегаете Хорди Томпсона в связи с ситуацией, которая произошла у него на родине?

– Мы его опекаем и помогаем ему, потому что он новенький и молодой. Стараемся сделать так, чтобы он адаптировался как можно быстрее и начал качественно тренироваться и играть.

– То есть в тот момент вы немного обманули Андреева?

– Да, у нас со спортивным директором были доверительные отношения. Мы могли с ним и пошутить. Получилось так, что мы всю вину скинули на молодого новичка, но мы не имели в виду ничего плохого. Иногда кажется, что он нам многое прощал, но это не так. Он много помогал нам, подсказывал, что нужно исправить. Мы стараемся ответить тем же на поле во время матчей.