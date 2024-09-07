Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Жена Смолова пожаловалась на поведение родителей на детских площадках: «Им не хватает полового воспитания»

    Жена Смолова пожаловалась на поведение родителей на детских площадках: «Им не хватает полового воспитания»

    Карина Истомина, жена нападающего «Краснодара» Федора Смолова, поделилась впечатлениями от посещения детских площадок.

    «Открываем для себя новый мир – это детские площадки. Совершенно отдельная экосистема со своими нюансами. Дети меня на площадках не раздражают. Хотя, кто меня спрашивал. Это их пространство, пусть играют, как хотят. Думаю, я еще столкнусь с разными ситуациями, когда Лора пойдет и начнет взаимодействовать с детками.

    Я, если честно, больше всего боюсь конфликтов, потому что еще не продумала, как нужно себя вести в ситуациях, когда игрушку не поделили или кто-то кого-то толкнул. А еще вдобавок не все родители прошли три миллиона часов психотерапии.

    Кстати, о родителях. Тут, наверное, я открываю портал в ад. Вот кто себя там странно ведет, так это взрослые. На детских площадках дети разных возрастов и кого-то только приучают к горшку. Да, я знаю, что нужно постоянно спрашивать ребенка и отводить в туалет, но не на детской же площадке. К себе в квартиру не находишься, особенно, если площадка далеко, но можно же уйти в какой-то уголок или кусты за общественным местом, чтобы никто вас не видел. Ведь мы, родители, учим детей социальным нормам. Взрослые не ходят в туалет посреди улицы, если они не маргиналы. Я уже не говорю о том, что наверное не стоит сажать ребенка около качельки, чтобы другим детям и родителям моча лилась в кроссовки.

    Мне иногда кажется, для многих дети как будто какие-то игрушки, ведь даже если ты маленький никто не должен видеть твои половые органы. Нет, мне не везде мерещатся педофилы, но взрослые не ходят без трусов по улице, если они (еще раз) не маргиналы. Мамы в открытую посреди площадки снимают трусы со своих детей, чтобы проветриться (?!) или переодеть. У меня один вопрос, почему это нельзя делать подальше от посторонних? Чтобы обеспечить безопасность для своего ребенка и для окружающих. Думаю, это только начало моего недоумения. Все-таки полового воспитания не хватает в первую очередь родителям», – написала Истомина.

    • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
    • Он в браке с Истоминой с прошлого года.
    • Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

    Жена Смолова выложила соблазнительные фото с Мальдив в купальнике

    Жена Смолова недовольна жизнью в Краснодаре: «Я устала, много жалуюсь Федору»

    Жена Смолова пожаловалась на бытовые трудности в Краснодаре: «Очень тяжело»

    Источник: телеграм-канал Карины Истоминой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2024 17:48
    Рекомендуем
    Комментарии (30)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1725721323
    Вася, прошу не называй меня своим половым партнером - мы с тобой паркетчики))
    Ответить
    The only one
    1725722314
    вот прибыла баба из другой вселенной и открыла для себя, что кроме Москвы есть ещё и другой мир, где тоже живут люди. хотя и не похожие на неё...
    Ответить
    Интерес
    1725722965
    В принципе,она права.ГДе та возрастная грань,когда родители начинают говорить,что справлять нужду в общественных местах неприлично?Или с детства раннего,или уже поздно.Вот тыкать пальцАми в смартфон учат раньше,чем с сухими штанами ходить.
    Ответить
    anatolich72
    1725723790
    Приходит такая фря вся в наколка на детскую площадку аж выругаться хочется.
    Ответить
    neim
    1725724628
    Интересно, откуда это чмо вывалилось ? (((
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1725726210
    Это тоже про футбол?
    Ответить
    Каратель помойников
    1725727880
    Половину прочитал,бросил... Федя,не разрешай жене говорить,и выпускай ее на улицу где людей нет
    Ответить
    лошадка35
    1725728294
    Аххаха))) Как легко всех поучать, пока её дочери нет и года) А когда она начнёт ходить, чтобы иметь возможность ПРЯМ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ переодеть её без посторонних глаз, нужно вообще не отходить от своего дома, либо от своей машины.
    Ответить
    Fialet
    1725728692
    Вот в этом я с ней согласен. Это свинство, когда детей усаживают в туалет посреди улицы.
    Ответить
    Artemka444
    1725735855
    Мать года
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+