Жена Смолова пожаловалась на поведение родителей на детских площадках: «Им не хватает полового воспитания»

Карина Истомина, жена нападающего «Краснодара» Федора Смолова, поделилась впечатлениями от посещения детских площадок.

«Открываем для себя новый мир – это детские площадки. Совершенно отдельная экосистема со своими нюансами. Дети меня на площадках не раздражают. Хотя, кто меня спрашивал. Это их пространство, пусть играют, как хотят. Думаю, я еще столкнусь с разными ситуациями, когда Лора пойдет и начнет взаимодействовать с детками.

Я, если честно, больше всего боюсь конфликтов, потому что еще не продумала, как нужно себя вести в ситуациях, когда игрушку не поделили или кто-то кого-то толкнул. А еще вдобавок не все родители прошли три миллиона часов психотерапии.

Кстати, о родителях. Тут, наверное, я открываю портал в ад. Вот кто себя там странно ведет, так это взрослые. На детских площадках дети разных возрастов и кого-то только приучают к горшку. Да, я знаю, что нужно постоянно спрашивать ребенка и отводить в туалет, но не на детской же площадке. К себе в квартиру не находишься, особенно, если площадка далеко, но можно же уйти в какой-то уголок или кусты за общественным местом, чтобы никто вас не видел. Ведь мы, родители, учим детей социальным нормам. Взрослые не ходят в туалет посреди улицы, если они не маргиналы. Я уже не говорю о том, что наверное не стоит сажать ребенка около качельки, чтобы другим детям и родителям моча лилась в кроссовки.

Мне иногда кажется, для многих дети как будто какие-то игрушки, ведь даже если ты маленький никто не должен видеть твои половые органы. Нет, мне не везде мерещатся педофилы, но взрослые не ходят без трусов по улице, если они (еще раз) не маргиналы. Мамы в открытую посреди площадки снимают трусы со своих детей, чтобы проветриться (?!) или переодеть. У меня один вопрос, почему это нельзя делать подальше от посторонних? Чтобы обеспечить безопасность для своего ребенка и для окружающих. Думаю, это только начало моего недоумения. Все-таки полового воспитания не хватает в первую очередь родителям», – написала Истомина.

Смолов вернулся в «Краснодар» летом.

Он в браке с Истоминой с прошлого года.

Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

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