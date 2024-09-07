Черчесов объяснил, как сборной Казахстана удалось остановить Холанда

Главный тренер Казахстана Станислав Черчесов высказался об игре команды против Эрлинга Холанда в матче Лиги наций против Норвегии (0:0).

«Я же перед игрой сказал, что оружием против Холанда будут наши игроки. Марочкин, Касым и Нуралы Алип справились с ним. Они выполнили всe, что мы хотели. Ребята не давали зоны Холанду.

Второй момент – у сборной Норвегии не было возможности снабжать Холанда. Один раз мы прозевали, после чего он попал в штангу. Везeт тому, кому везeт, как говорится. Надеемся, что эта игра добавит уверенности нашим игрокам», – сказал Черчесов.