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    • Черчесов объяснил, как сборной Казахстана удалось остановить Холанда

    Черчесов объяснил, как сборной Казахстана удалось остановить Холанда

    Главный тренер Казахстана Станислав Черчесов высказался об игре команды против Эрлинга Холанда в матче Лиги наций против Норвегии (0:0).

    «Я же перед игрой сказал, что оружием против Холанда будут наши игроки. Марочкин, Касым и Нуралы Алип справились с ним. Они выполнили всe, что мы хотели. Ребята не давали зоны Холанду.

    Второй момент – у сборной Норвегии не было возможности снабжать Холанда. Один раз мы прозевали, после чего он попал в штангу. Везeт тому, кому везeт, как говорится. Надеемся, что эта игра добавит уверенности нашим игрокам», – сказал Черчесов.

    • Это был дебют Черчесова в сборной Казахстана.
    • Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • Следующий соперник Казахстана – Словения (9 сентября).

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    Источник: Meta-ratings.kz

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    07.09.2024 16:39
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    Комментарии (2)
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    САДЫЧОК
    1725778799
    Понеслось! Хвалят физрука и самодура!
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    aldo conte
    1725792311
    Кто ж Черчесова не знает. У него самое главное - ноль в свои ворота, а в чужие мы забьём в серии пенальти. А если не получится, разведём руки и скажем, что вы хотите - пенальти это лотерея.
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