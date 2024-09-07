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    Анчелотти охарактеризовал Роналду

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о лучшем бомбардире в истории клуба Криштиану Роналду.

    «Он был и остается большим профессионалом. Криштиану – легенда, один из лучших футболистов в истории, пример для подражания.

    Он был фантастическим партнером по команде, которого высоко ценили остальные игроки», – заявил Анчелотти.

    • Роналду играл в «Реале» под руководством итальянца с 2013 по 2015 год.
    • На этой неделе форвард достиг отметки в 900 голов за карьеру.
    • Сейчас он выступает за саудовский «Аль-Наср».

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    Источник: Marca

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    07.09.2024 14:14
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1725711594
    То есть лучший бомбардир,да ещё и с одним из лучших показателей по числу ассистов.Лучший ассистент ЛЧ и Чемпионатов Европы. Ну однозначно в топ-3 лучших футболистов в истории
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    zigbert
    1725729364
    Конечно по отношению к футболу и по многим показателям - один из лучших игроков в истории.
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    Plyash
    1725880706
    За все времена Рон в пятёрке лучших нападающих,это точно.Для меня это Месси,Пеле,Марадона,Роналду,Кака. На пятое место можно ещё предложить человек 10-15...но для чего,это дело вкуса...
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