Анчелотти охарактеризовал Роналду

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о лучшем бомбардире в истории клуба Криштиану Роналду.
«Он был и остается большим профессионалом. Криштиану – легенда, один из лучших футболистов в истории, пример для подражания.
Он был фантастическим партнером по команде, которого высоко ценили остальные игроки», – заявил Анчелотти.
- Роналду играл в «Реале» под руководством итальянца с 2013 по 2015 год.
- На этой неделе форвард достиг отметки в 900 голов за карьеру.
- Сейчас он выступает за саудовский «Аль-Наср».