Анчелотти охарактеризовал Роналду

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о лучшем бомбардире в истории клуба Криштиану Роналду.

«Он был и остается большим профессионалом. Криштиану – легенда, один из лучших футболистов в истории, пример для подражания.

Он был фантастическим партнером по команде, которого высоко ценили остальные игроки», – заявил Анчелотти.