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    • Президент КФФ: «Оборона Черчесова остановила Холланда? Так и есть»

    Президент КФФ: «Оборона Черчесова остановила Холланда? Так и есть»

    Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о матче первого тура группового этапа Лиги Наций против Норвегии (0:0).

    – Аппетит приходит во время еды – вот такие эмоции у меня после матча. Для меня как для президента федерации было важно увидеть единый кулак. И Черчесов это продемонстрировал, хотя работал с командой совсем чуть-чуть, только прочувствовал ее. Теперь важно не выплескивать эмоции, впереди еще одна игра. Соперник хороший, еще себя покажет.

    Все пишут, что «оборона Черчесова остановила Холланда»? Так и есть. Плотно с ним играли, заблокировали. Черчесов проделал профессиональную работу. Мы показали, что сборная Казахстана – сложная команда. Что касается наших целей на Лигу наций, то отвечу так – мы, казахи, очень амбициозные люди.

    • В следующем матче Казахстан сыграет со Словенией.
    • Встреча пройдет 9 сентября в Любляне в 21:45 по мск.

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    Источник: ВсеПроСпорт

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    07.09.2024 10:53
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