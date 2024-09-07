Президент КФФ: «Оборона Черчесова остановила Холланда? Так и есть»

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о матче первого тура группового этапа Лиги Наций против Норвегии (0:0).

– Аппетит приходит во время еды – вот такие эмоции у меня после матча. Для меня как для президента федерации было важно увидеть единый кулак. И Черчесов это продемонстрировал, хотя работал с командой совсем чуть-чуть, только прочувствовал ее. Теперь важно не выплескивать эмоции, впереди еще одна игра. Соперник хороший, еще себя покажет.

Все пишут, что «оборона Черчесова остановила Холланда»? Так и есть. Плотно с ним играли, заблокировали. Черчесов проделал профессиональную работу. Мы показали, что сборная Казахстана – сложная команда. Что касается наших целей на Лигу наций, то отвечу так – мы, казахи, очень амбициозные люди.