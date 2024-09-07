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    Реакция Черданцева на 900-й гол в карьере Роналду

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал бомбардирское достижение Криштиану Роналду.

    Нападающий забил 900-й гол в профессиональной карьере, отличившись в составе сборной Португалии в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).

    «В середине 20-го века подробную статистику никто не вел, и когда Пеле окончательно и бесповоротно был признан королем футбола, вдруг выяснилось, что никто, даже сам Пеле, не знает, сколько мячей он к тому времени забил.

    Шел 1969-й год. Усилиями журналистов многих стран посчитали – примерно 990. Решили остановиться на этой цифре и ждать тысячный, который Пеле забил в итоге с пенальти.

    900 голов Роналду посчитаны точно все до одного. Это феноменальное достижение. Просто феноменальное», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

    900 голов 39-летнего форварда распределились следующим образом:

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    07.09.2024 10:39
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    Комментарии (1)
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    insider_retro
    1725697532
    Что бы не говорить про Роналду, но реакция Чердака, безусловно, важна...
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