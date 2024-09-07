Реакция Черданцева на 900-й гол в карьере Роналду

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал бомбардирское достижение Криштиану Роналду.

Нападающий забил 900-й гол в профессиональной карьере, отличившись в составе сборной Португалии в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).

«В середине 20-го века подробную статистику никто не вел, и когда Пеле окончательно и бесповоротно был признан королем футбола, вдруг выяснилось, что никто, даже сам Пеле, не знает, сколько мячей он к тому времени забил.

Шел 1969-й год. Усилиями журналистов многих стран посчитали – примерно 990. Решили остановиться на этой цифре и ждать тысячный, который Пеле забил в итоге с пенальти.

900 голов Роналду посчитаны точно все до одного. Это феноменальное достижение. Просто феноменальное», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

900 голов 39-летнего форварда распределились следующим образом: