Зайнутдинов прокомментировал ничью в матче с Норвегией

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал исход матч первого тура группового этапа Лиги Наций против Норвегии (0:0).

«Конечно, тяжелый матч был. Норвегия – очень сильная команда, с исполнителями высокого уровня такими, как Эдегор, Холланд... Тяжелая игра была. Ну, ничейку вырвали. В конце, конечно, если бы Рамазан Каримов забил... Был шанс.

Но ничья тоже хороший результат, я думаю. Но важно было начать хорошо: как начнешь, так и пойдет, как говорится. Еще раз повторюсь, ничья – хороший результат. Хорошая атмосфера. Я лично очень соскучился по футболу – 3-4 месяца не играл, в предвкушении был, очень ждал.

Атмосфера очень сильная была. Мы с ребятами обсуждали это. Мало мест, да? Думаю, если бы было 50 тысяч, то и 50 тысяч пришли бы нас поддержать. Поэтому болельщикам хочется сказать большой рахмет. Мы всегда играем ради вас», – рассказал Зайнутдинов.