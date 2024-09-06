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    Семак сказал, когда Соболев может дебютировать за «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что нападающий Александр Соболев должен принять участие в товарищеском матче с «Кайратом».

    – В каком состоянии находится команда перед поездкой в Казахстан?

    – С учетом вызовов в сборные у нас было 16 человек, Ваня Сергеев уехал, осталось 15 полевых игроков. Посмотрим, кто в каком состоянии. Возможно, кто‑то останется и не полетит в Казахстан. При этом вызвали пять человек из молодежного состава.

    В целом все готовы, за исключением травмированных, которые продолжают восстанавливаться. Это Горшков, Глушенков и Родригао.

    – Основная задача на игру с «Кайратом» – дать игровое время тем, кто меньше выходит на поле по ходу сезона?

    – Безусловно, постараемся сделать так, чтобы игроки, которые выходят меньше, сыграли в Алматы побольше. Но и чтобы остальные тоже получили игровую нагрузку – может быть, минут 45, не больше. Потому что для некоторых ребят матчей хватает.

    – Какое впечатление производит Александр Соболев по первым тренировкам в «Зените»?

    – Если не будет форс‑мажора, он сыграет в Казахстане. Александр, конечно, много пропустил. И ему как раз очень важно набирать игровые кондиции, почувствовать игровой ритм. Постепенно начать понимать те требования, что у нас есть.

    По его работе – он с большим желанием тренируется, хочет поскорее набрать форму и начать помогать команде. В ней Александра приняли хорошо. Все мы ждем его появления на поле. Это, безусловно, игрок, который нам поможет.

    – От чего будет зависеть количество игрового времени для Соболева в Казахстане?

    – Проанализируем его состояние, поговорим с ним, поймем, сколько, на наш взгляд, он может сыграть, по ходу дела будем решать, какое количество игрового времени у него будет.

    – Пауза «Зениту» сейчас на пользу?

    – С этой точки зрения о паузе не думаем. Это данность. Конечно, для нас важно немного перевести дух, в том числе потому, что было много выездных матчей. Сейчас можно потренироваться как следует. Кого‑то подтянем, кому‑то дадим отдохнуть, то есть постараемся привести всех к единому знаменателю.

    – Может ли повлиять на подготовку к «Кайрату» смена главного тренера в этой команде?

    – Конечно, довольно неожиданная отставка, но на нашу подготовку этот факт никак не влияет.

    – Сегодня сборная Казахстана встречается с Норвегией. Самый интересный для вас сегодняшний матч?

    – Все матчи вызывают интерес. Нам важно, чтобы игроки «Зенита», вызванные в сборные, получили игровую практику. Слава Караваев, Женя Латышонок, Страхиня Эракович уже сыграли. Это хорошо. Не сомневаюсь, что Алип будет играть – он один из лидеров своей сборной. Будем надеяться, что и остальные будут играть. На наш взгляд, это важно.

    • Матч «Кайрат»«Зенит» пройдет в Алматы 8 сентября и начнется в 17:00 мск.
    • 27-летний нападающий Александр Соболев 30 августа подписал с «Зенитом» трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
    • В сезоне-2024/25 он провел 1 матч за «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2024 13:36
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